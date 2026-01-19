Secciones
El Seven de Tafí del Valle aclaró que no organiza fiestas nocturnas y se despegó de eventos privados

A días del inicio del torneo, la organización emitió un comunicado para despegarse de los eventos nocturnos que promocionan el nombre de la competencia.

ADVERTENCIA. La organización del Seven de Tafí del Valle se refirió a la celebración de fiestas nocturnas con el uso indebido de su marca.
Hace 16 Min

A pocos días de que la ovalada empiece a ser protagonista en los valles, la organización del Seven de Tafí del Valle se vio obligada a emitir una alerta a los veraneantes y fanáticos del rugby. A través de un comunicado oficial en redes sociales y, el torneo aclaró que no organiza ni avala ninguna fiesta nocturna, advirtiendo sobre la venta de entradas para eventos que utilizan su nombre de forma indebida.

"Debido a las consultas recibidas, aclaramos que no organizamos ni avalamos ninguna fiesta o evento fuera del ámbito deportivo. La finalización del torneo se da con la entrega de premios en el campo de juego", reza el texto difundido en las historias de Instagram de la cuenta oficial.

EL COMUNICADO OFICIAL. EL COMUNICADO OFICIAL.

La preocupación radica en la circulación de promociones de "fiestas del Seven" que no tienen vínculo con el evento deportivo. Cayetano "Tani" Fortino, uno de los organizadores, ya había sido contundente al respecto. "El último trofeo que se entrega es la Copa de Oro Club LA GACETA y ahí finaliza el evento oficial", dijo algunos días atrás. Fortino denunció que una productora privada está utilizando un logo y una estética similares a la marca registrada del torneo para vender tickets anticipados, una situación que ya generó problemas el año pasado con la clausura de una fiesta similar.

"Estuvimos en la Municipalidad de Tafí del Valle y nos informaron que no se pueden realizar fiestas en carpas en esa zona. Estos organizadores planean poner una, por lo que el evento seguramente va a volver a ser clausurado. Directamente están estafando gente", sentenció Fortino, buscando proteger al público.

La fiesta oficial es el rugby

Más allá de la polémica, la edición número 26 del torneo ya está lista. Se disputará este sábado 31 de enero en la Estancia El Churqui y tendrá un fin solidario a beneficio de la Fundación Espacio Juntarnos.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana e incluirá encuentros de rugby desarrollo, un duelo de veteranos entre Old Virgins y Liceo Rugby Club, y la competencia principal con 12 equipos divididos entre tucumanos y visitantes de otras provincias.

Como novedad, este año el Seven apuesta fuerte a la tecnología y la comodidad. Se lanzará una aplicación propia (disponible para iOS y Android) donde los espectadores podrán seguir el cronograma, ver resultados en vivo y consultar precios de los puestos gastronómicos. El predio contará con más de 10 "food trucks" y pantallas gigantes con circuito cerrado para no perderse ningún detalle de los partidos.

"Todo lo que ocurra luego de la entrega de premios y fuera del predio oficial no cuenta con nuestro patrocinio", concluyeron desde la organización, pidiendo a los asistentes que se informen solo por canales oficiales.

