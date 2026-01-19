El Seven de Tafí del Valle aclaró que no organiza fiestas nocturnas y se despegó de eventos privados

La preocupación radica en la circulación de promociones de "fiestas del Seven" que no tienen vínculo con el evento deportivo. Cayetano "Tani" Fortino, uno de los organizadores, ya había sido contundente al respecto. "El último trofeo que se entrega es la Copa de Oro Club LA GACETA y ahí finaliza el evento oficial", dijo algunos días atrás. Fortino denunció que una productora privada está utilizando un logo y una estética similares a la marca registrada del torneo para vender tickets anticipados, una situación que ya generó problemas el año pasado con la clausura de una fiesta similar.