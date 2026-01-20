Secciones
Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto
Hace 6 Hs

Considero desafortunada la iniciativa de dos legisladores que proponen reemplazar el nombre del aeropuerto “Benjamín Matienzo” por el de Juan Bautista Alberdi, ya que Matienzo era tucumano, fue pionero de la aviación y con reconocidos actos de heroísmo en los que perdió la vida. Merece de sobra este reconocimiento. Por su parte, Alberdi, es recordado en múltiples acciones e instituciones. Existe una calle con su nombre, bautizada en vida del ilustre tucumano, siendo el primer caso en la República. Además, conocemos la plaza Alberdi, donde se erige la espléndida escultura de Lola Mora que le honra. En la Casa de Gobierno se ubicó su féretro con un sobrio monumento. Se suman el teatro de la Universidad Nacional de Tucumán y la Escuela Normal con su nombre. A ello se agrega una importante ciudad del sur provincial. En 2010 al cumplirse 200 años de su nacimiento hubo numerosos homenajes y publicaciones para recordarlo. Solo es lamentable que la placa que indica dónde vivió haya quedado dentro de un local gastronómico. Considero que el nombre del aeropuerto “Benjamín Matienzo” nos identifica desde hace muchos años y es parte de nuestro patrimonio. Cambiarlo no suma nada a nuestro Alberdi y sí en desmedro de Matienzo.

Elena Perilli de Colombres Garmendia

perillielena059@gmail.com

