Estos son los colores que utilizan las personas que son admiradas, según la psicología

Los colores son más que longitudes de onda o refracciones de luz en un objeto en lo que respecta a términos físicos. Son disparadores de emociones, sensaciones y signifcados, evocadores de experiencias y de recuerdos, parte de culturas y también de lo que provocan dentro de nuestro. La piscología del color advierte que incluso hay colores que se asocian a las personas más líderes y estimadas tanto en el mundo laboral como el de las relaciones sociales más amenas.