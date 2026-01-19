Secciones
Estos son los colores que utilizan las personas que son admiradas, según la psicología

La psicología del color recuerda que la admiración no se construye sobre apariencias vacías, sino con la ayuda de herramientas visuales como el círculo cromático.

¿Qué colores usan las personas que son admiradas? ¿Qué colores usan las personas que son admiradas? Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Los colores son más que longitudes de onda o refracciones de luz en un objeto en lo que respecta a términos físicos. Son disparadores de emociones, sensaciones y signifcados, evocadores de experiencias y de recuerdos, parte de culturas y también de lo que provocan dentro de nuestro. La piscología del color advierte que incluso hay colores que se asocian a las personas más líderes y estimadas tanto en el mundo laboral como el de las relaciones sociales más amenas.

El refrán que dice "una imagen vale más que mil palabras" encuentra su sustento científico en la psicología del color. No se trata solo de estética; investigaciones recientes, citadas por especialistas, sugieren que quienes gozan de mayor estima y liderazgo suelen recurrir a una paleta específica para reforzar su impacto personal. Entre todo el espectro cromático, hay tres tonos que destacan por proyectar autoridad, transparencia y éxito: el azul marino, el blanco y el dorado.

El azul marino de la confianza 

Lejos de ser un color aburrido, el azul marino es el aliado estratégico de quienes buscan transmitir estabilidad y sabiduría. Según estudios del Color Research & Application Journal, este tono profundo, que huye de lo estridente, genera una sensación de respeto inmediato.

En el ámbito laboral, el azul marino comunica que la persona tiene el control y la serenidad necesaria para enfrentar desafíos. Es el color del equilibrio emocional; vestirlo sugiere que, incluso en medio del caos, quien lo lleva mantiene "la cabeza fría" y una credibilidad inquebrantable.

Blanco: el poder de la transparencia

Si el azul es autoridad, el blanco es apertura y honestidad. La psicología vincula este color con la pureza de intención y la claridad. Las personas admiradas por su integridad suelen elegir el blanco porque elimina barreras visuales: proyecta que no hay nada que ocultar.

Utilizar este tono ya sea en prendas o en espacios de trabajo, facilita la conexión empática. No busca dominar al otro desde el poder ostentoso, sino desde una energía cooperativa y franca, ideal para quienes lideran equipos basados en la confianza mutua.

Dorado: el imán del éxito y el propósito

Finalmente, el dorado aparece como el símbolo máximo del reconocimiento y el liderazgo magnético. No se asocia simplemente al lujo material, sino a una "luz interior" y a la seguridad de quien se sabe capaz de inspirar a otros.

Históricamente ligado a los logros y la excelencia, el dorado en pequeños detalles o accesorios comunica que la persona se siente cómoda con su propio valor. Es el color de quienes no temen destacar, pero lo hacen con un propósito claro y una visión de éxito que contagia optimismo a su entorno.

El equilibrio como clave del carisma

La clave de estas personalidades admiradas no reside en el uso excesivo de un solo color, sino en su equilibrio. La combinación de estos tonos permite proyectar una imagen coherente: la firmeza del azul, la sinceridad del blanco y el magnetismo del dorado construyen una presencia auténtica.

