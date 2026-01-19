San Martín afronta sus primeros amistosos: qué planea hacer Yllana y cómo dividirá los equipos para jugar contra Mitre

San Martín comienza a escribir su nueva historia lejos de casa, temprano y sin estridencias; en Santiago y frente a un rival que también sirve de referencia porque jugará la misma categoría. No es el inicio oficial del camino, pero sí el primer capítulo visible. El instante en el que la idea abandonará el pizarrón y bajará al césped. Y en ese cruce entre lo pensado y lo jugado, empieza a tomar forma el nuevo San Martín.