El gran uso que se le puede dar al romero y que pocos conocen

Para qué sirve tener romero en el cuarto

La eficacia de esta planta se debe a su aroma suave y fresco, que actúa directamente sobre el sistema nervioso para facilitar la relajación antes de dormir. Su fragancia calma la mente de forma natural y permite alcanzar un descanso mucho más profundo, libre de las tensiones acumuladas durante el día. Al mismo tiempo, el romero cumple una función purificadora en el dormitorio, pues absorbe los malos olores y elimina las sensaciones de pesadez en el ambiente, dejando tras de sí una atmósfera de absoluta limpieza y bienestar.