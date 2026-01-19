Secciones
Desde febrero ya no se podrá fumar en ningún predio de la Universidad Nacional del Litoral

La universidad aplicará una prohibición total de cigarrillos, vapeadores y dispositivos electrónicos en todos sus espacios, con el objetivo de promover hábitos más saludables y cuidar edificios y áreas verdes.

Hace 37 Min

En cualquier momento del día, en una facultad es habitual ver a jóvenes descansando en los bancos de los predios con un cigarrillo en la mano, estudiando, charlando o esperando entre clase y clase. Esa postal universitaria, tan repetida en los campus, comenzará a cambiar en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Desde el 1º de febrero, la institución se convertirá en un territorio completamente libre de humo y prohibirá fumar o vapear en todos sus espacios.

La medida, aprobada por el Consejo Superior, alcanzará a estudiantes, docentes, personal y visitantes, y regirá en los predios académicos, administrativos, deportivos y culturales. El enfoque combina salud pública, prevención en jóvenes y preservación edilicia, con el objetivo de transformar los hábitos cotidianos dentro de la universidad.

Un cambio que apunta a la salud joven

La ordenanza busca reducir la exposición a sustancias tóxicas en toda la comunidad, tanto en espacios cerrados como al aire libre. El propósito es proteger a quienes no consumen y desalentar que adolescentes y jóvenes adultos inicien el hábito, un segmento especialmente influenciado por la rutina social del campus.

El programa Universidad Saludable remarca que estas políticas suelen generar transformaciones positivas cuando se aplican de manera sostenida. En la UNL consideran que la nueva normativa puede funcionar como una oportunidad para quienes quieran dejar el tabaco o disminuir su consumo, y anticipan que la implementación será acompañada por campañas de difusión y acompañamiento.

Impacto en el ambiente y en el patrimonio

El alcance de la medida también tiene un componente ambiental y edilicio. Las autoridades de Obras y Servicios de la UNL advierten que los residuos derivados del consumo de tabaco provocan daños silenciosos pero constantes. Las colillas son una de las principales causas de obstrucción en los sistemas de desagüe pluvial.

A la vez, la acumulación de residuos impacta en la conservación de los edificios, ya que los muros y superficies requieren mantenimiento continuo. Los espacios verdes también sufren la degradación: la baja biodegradabilidad de las colillas altera la calidad del suelo y compromete la preservación de parques y zonas de recreación.

Una normativa sin excepciones

Con esta decisión, la UNL se suma a las regulaciones nacionales que promueven ambientes libres de humo en instituciones públicas. La prohibición será total y no habrá áreas habilitadas para fumar, ni en espacios abiertos ni en zonas semicubiertas.

La universidad adelantó que la primera etapa incluirá campañas informativas y acciones de sensibilización para facilitar la transición. También reforzará el seguimiento en eventos culturales y actividades masivas.

