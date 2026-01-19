Desde febrero ya no se podrá fumar en ningún predio de la Universidad Nacional del Litoral

En cualquier momento del día, en una facultad es habitual ver a jóvenes descansando en los bancos de los predios con un cigarrillo en la mano, estudiando, charlando o esperando entre clase y clase. Esa postal universitaria, tan repetida en los campus, comenzará a cambiar en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Desde el 1º de febrero, la institución se convertirá en un territorio completamente libre de humo y prohibirá fumar o vapear en todos sus espacios.