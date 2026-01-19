Secciones
Los partidos de Argentina en el Mundial 2026 se verán por la TV Pública "sin costo para el Estado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que se cerró un acuerdo comercial para transmitir los encuentros en la televisión y radio estatales.

Hace 2 Hs

La incertidumbre sobre cómo se vería a la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo llegó a su fin este lunes. El Gobierno nacional confirmó que todos los partidos del equipo "albiceleste" en el Mundial 2026 serán transmitidos en vivo por la pantalla de la TV Pública y a través de Radio Nacional.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante su cuenta oficial en la red social X. Sin embargo, la novedad principal no radica solo en la cobertura de los medios estatales, sino en la ingeniería financiera detrás de la operación.

Según lo informado, los derechos de transmisión se obtuvieron gracias a un acuerdo comercial que no implicará el uso de recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes.

"Sin usar la plata de todos"

Desde la Casa Rosada pusieron especial énfasis en aclarar que el costo de los derechos no será afrontado por el Tesoro nacional. Esta decisión busca marcar una clara diferencia con experiencias de gestiones anteriores, donde las transmisiones deportivas masivas se financiaban con fondos públicos.

Para comunicar esta nueva modalidad, el Ejecutivo eligió una consigna directa y sin matices: "Para todos, sin usar la plata de todos". 

De esta manera, la administración intenta equilibrar dos de sus ejes de gestión que a menudo entran en tensión, como son el alcance masivo de los eventos populares y la estricta austeridad fiscal.

La decisión garantiza el acceso universal y gratuito a los partidos que el conjunto nacional disputará en Estados Unidos, México y Canadá durante la cita mundialista de este año. 

La medida permite mantener la tradición de que la televisión pública sea la pantalla de referencia para los eventos de alto impacto social y cultural, aunque esta vez bajo un modelo de gestión que, según subrayan las fuentes oficiales, no compromete las arcas del Estado.

Selección Argentina de fútbolManuel Adorni
