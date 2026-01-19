Secciones
Política

Macri dejará de construir “viviendas gratis” en villas

“Ahí también hay un derecho que fue violado”, remarcó.

Macri dejará de construir “viviendas gratis” en villas
Hace 5 Hs

Durante una reunión con los vecinos del barrio porteño de Boedo, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, anticipó que comenzará a darle prioridad a “las personas de clase media” y dejará de construir viviendas en los asentamientos de emergencia y villas. 

En este escenario, Macri explicó el motivo de su decisión y aseguró que “hay más de 800.000 personas de clase media en la ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó”. El jefe porteño cerró su discurso y sostuvo que “las personas de clase media laburan y cumplieron la ley”. “Ahí también hay un derecho que fue violado”, remarcó.

 A pesar que las palabras del mandatario de Buenos Aires fueron bien recibidas por los vecinos presentes, generó repercusión en las distintas redes sociales. “Si te preocupa la clase media, proponé algo concreto; gobernás hace dos años (entiendo igual que a falta de ideas y futuro es más fácil mirar atrás que para delante). Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados”, escribió la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires, María Migliore.

Finalmente, el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, también arremetió contra el Jefe de Gobierno de CABA. “La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno. Nunca uno tan tonto”, escribió en su cuenta de X.


Temas Jorge Macri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor
2

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta
3

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano
4

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano

5

VPN gratuitas bajo la lupa: ¿por qué los expertos alertan sobre su uso?

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar
6

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar

Más Noticias
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

El juego de playa ideal para que los chicos gasten energía y se diviertan

El juego de playa ideal para que los chicos gasten energía y se diviertan

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Comentarios