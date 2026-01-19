Macri dejará de construir “viviendas gratis” en villas

A pesar que las palabras del mandatario de Buenos Aires fueron bien recibidas por los vecinos presentes, generó repercusión en las distintas redes sociales. “Si te preocupa la clase media, proponé algo concreto; gobernás hace dos años (entiendo igual que a falta de ideas y futuro es más fácil mirar atrás que para delante). Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados”, escribió la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires, María Migliore.