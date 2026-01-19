Macri dejará de construir “viviendas gratis” en villas

Durante una reunión con los vecinos del barrio porteño de Boedo, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, anticipó que comenzará a darle prioridad a “las personas de clase media” y dejará de construir viviendas en los asentamientos de emergencia y villas.
En este escenario, Macri explicó el motivo de su decisión y aseguró que “hay más de 800.000 personas de clase media en la ciudad de Buenos Aires que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó”. El jefe porteño cerró su discurso y sostuvo que “las personas de clase media laburan y cumplieron la ley”. “Ahí también hay un derecho que fue violado”, remarcó.
A pesar que las palabras del mandatario de Buenos Aires fueron bien recibidas por los vecinos presentes, generó repercusión en las distintas redes sociales. “Si te preocupa la clase media, proponé algo concreto; gobernás hace dos años (entiendo igual que a falta de ideas y futuro es más fácil mirar atrás que para delante). Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados”, escribió la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires, María Migliore.
Finalmente, el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, también arremetió contra el Jefe de Gobierno de CABA. “La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno. Nunca uno tan tonto”, escribió en su cuenta de X.