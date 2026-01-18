San Martín sale a escena en la pretemporada: cuándo juega, contra quiénes y lista de convocados

La delegación se alojará en el hotel HT Deluxe, situado a la vera de la ruta hacia Las Termas de Río Hondo para cumplir con una agenda que incluirá dos partidos a puertas cerradas. El primero será este martes desde las 8 frente a Mitre, mientras que el sábado el rival será Güemes. Ambos encuentros se disputarán en las canchas de los clubes santiagueños y servirán como pruebas para el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana, que busca observar el estado físico, el ritmo competitivo y el funcionamiento colectivo de un plantel que tuvo 13 incorporaciones en este mercado de pases.