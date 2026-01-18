San Martín sale a escena en la pretemporada: cuándo juega, contra quiénes y lista de convocados

La pretemporada comienza a entrar en una etapa decisiva. Después de varios días de trabajo físico intenso, ajustes tácticos y primeras evaluaciones internas, el proceso de preparación deja de ser exclusivamente de entrenamiento para pasar a la competencia. En ese escenario, San Martín afrontará un punto de quiebre en su planificación: tras el almuerzo de este lunes en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel emprenderá viaje rumbo a Santiago del Estero, en donde realizará la parte más exigente de la puesta a punto y disputará sus primeros amistosos formales del año.
La delegación se alojará en el hotel HT Deluxe, situado a la vera de la ruta hacia Las Termas de Río Hondo para cumplir con una agenda que incluirá dos partidos a puertas cerradas. El primero será este martes desde las 8 frente a Mitre, mientras que el sábado el rival será Güemes. Ambos encuentros se disputarán en las canchas de los clubes santiagueños y servirán como pruebas para el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana, que busca observar el estado físico, el ritmo competitivo y el funcionamiento colectivo de un plantel que tuvo 13 incorporaciones en este mercado de pases.
El viaje no será uno más. Yllana entiende que estos amistosos permitirán sacar conclusiones más cercanas a la realidad de la competencia, algo que no siempre se puede evaluar en los entrenamientos. El sábado, de hecho, el plantel realizó en La Ciudadela una práctica formal de fútbol, en la que el entrenador paró dos equipos mezclando posibles titulares y suplentes, con la intención de empezar a delinear el “11” que tendrá acción de entrada frente al “Aurinegro”. Fue un ensayo que dejó sensaciones y abrió interrogantes que buscarán respuestas en Santiago del Estero.
Para los jugadores, los amistosos también representan una oportunidad concreta. Elías López fue claro al respecto al hablar sobre este tramo de la preparación. “Nos sirve para prepararnos mejor. Una semanita más de pretemporada de laburo fuerte creo que mal no nos viene”, reconoció el lateral derecho, al referirse tanto a la postergación del inicio del torneo como a la importancia de llegar con más rodaje a los partidos de prueba. “Hay dos o tres jugadores por posición y eso te exige estar bien todo el tiempo”, agregó sobre la competencia interna.
En la misma línea se expresó Santiago Briñone, uno de los refuerzos que se sumaron en las últimas semanas. El mediocampista puso el foco en los objetivos colectivos y en la utilidad de estos partidos. “El objetivo principal va a ser el ascenso. Estar todo el año peleando arriba. Y estos partidos sirven para ir acomodándonos a la idea del técnico, porque muchos somos nuevos”, explicó Briñone, que también valoró el contexto que rodea al club. “No hay muchos equipos en la categoría con una hinchada así. De local el rival lo va a sentir”, aseguró.
Nahuel Gallardo, por su parte, remarcó la importancia de este tramo previo para consolidar al grupo. “La pretemporada sirve para armar un lindo grupo, porque tenemos un año largo”, explicó el defensor, que también hizo referencia directa a los amistosos en Santiago del Estero. “Los partidos del martes y el sábado nos van a venir bien para agarrar ritmo y llegar de la mejor manera a la primera fecha”, señaló el lateral, dejando en claro que el objetivo inmediato es llegar en condiciones óptimas al debut.
Otro que habló sobre el momento del equipo fue Luciano “Pupi” Ferreyra, quien destacó la mentalidad con la que se está encarando la preparación. “Estamos todos mentalizados en el mismo objetivo, que es llevar al club a donde tiene que estar”, sostuvo el extremo. “Este es un club grande, que te exige partido a partido. Por eso nos estamos preparando de la mejor manera”, afirmó “Pupi”.
Víctor Salazar también aportó su mirada sobre la pretemporada y el proceso de adaptación. “Nos estamos preparando muy bien. El técnico tiene una propuesta muy interesante y mientras pasan los entrenamientos nos vamos entendiendo mejor”, explicó el lateral.
La lista de jugadores que viajarán a Santiago del Estero refleja la base con la que Yllana comenzará a trabajar seriamente en el armado del equipo. Integran la nómina los arqueros Darío Sand, Juan Jaime y Nahuel Manganelli; los defensores López, Salazar, Leonardo Monroy, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Tiago Peñalba, Nicolás Ferreyra, Lucas Diarte y Gallardo; los mediocampistas Nicolás Castro, Matías García, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Agustín Graneros, Briñone y Alan Cisnero; y los delanteros Ferreyra, Facundo Pons, Lautaro Ovando, Gonzalo Rodríguez y Nicolás Moreno.
Pueden marcar el rumbo
Más allá de los resultados, los amistosos contra Mitre y Güemes serán herramientas de evaluación. Servirán para observar sociedades, medir respuestas individuales, analizar variantes tácticas y comenzar a definir roles dentro de un plantel que se está ensamblando. Para Yllana, será el primer contacto real con situaciones de partido, con tiempos, intensidades y exigencias más cercanas a lo que propone la competencia oficial.
Con el viaje a la “Madre de Ciudades”, San Martín empieza a transitar el tramo final de la pretemporada. Los amistosos comenzarán a dar señales claras sobre el equipo que buscará protagonismo desde el inicio del torneo.