Atlético Tucumán despide a Guillermo “Bebé” Acosta, un símbolo de su historia

El futbolista con más presencias en la historia del "Decano" cerró una etapa de más de una década en el club y fue despedido oficialmente por la institución.

DURO ADIÓS. A través de sus redes sociales, el club publicó sentidas palabras por la partida del histórico volante.
Hace 34 Min

Atlético Tucumán puso punto final a una de las etapas más extensas y representativas de su historia reciente. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el club despidió a Guillermo “Bebé” Acosta, el jugador que más veces vistió la camiseta del Decano en el profesionalismo y una referencia ineludible de los últimos años en 25 de Mayo y Chile.

El comunicado oficial destacó su compromiso, liderazgo y sentido de pertenencia, valores que explican por qué su salida marca el cierre de una era. Acosta no fue un futbolista más dentro del plantel: fue capitán, referente del vestuario y una presencia constante en los momentos más importantes que atravesó la institución en la última década.

Los números explican, en parte, la dimensión de su figura. Entre 2013 y 2025, Acosta disputó 391 partidos oficiales con la camiseta celeste y blanca, cifra que lo convirtió en el futbolista con más presencias en la historia profesional del club, superando a referentes históricos. 

A ese registro le sumó 30 goles y 39 asistencias, estadísticas notables para un jugador cuyo principal valor estuvo siempre ligado al sacrificio y la funcionalidad táctica.

Fue una pieza clave en el ascenso de 2015 a Primera División y protagonista en las campañas que llevaron a Atlético Tucumán a competir a nivel internacional. Disputó 23 partidos de Copa Libertadores y 6 de Copa Sudamericana, integrando planteles que lograron posicionar al club en el plano continental.

INTERNACIONAL. Durante su estadía en el club, disputó torneos organizados por CONMEBOL.

Su liderazgo fue otro rasgo distintivo. Capitán durante varios ciclos, supo convertirse en un nexo entre el cuerpo técnico, los jugadores y el hincha. Identificado como un “jugador del pueblo”, su figura trascendió lo futbolístico y se transformó en un símbolo de pertenencia para la institución y la provincia.

Enero de 2026 marcó el cierre definitivo de su vínculo con Atlético Tucumán. Luego de algunos conflictos públicos con la dirigencia y situaciones que evidenciaron el desgaste de la relación, Acosta tomó la decisión de cerrar su etapa tras más de 12 años en el club, con apenas un breve paréntesis en Lanús durante 2019.

LARGO RODAJE. El volante integró las filas de Atlético Tucumán durante 12 años.

La despedida de Acosta no es solo la salida de un futbolista experimentado: es el cierre de un ciclo que dejó huella en la identidad deportiva de Atlético Tucumán. Su recorrido, sostenido en el tiempo por la regularidad y el compromiso, lo ubica en un lugar de privilegio dentro de la historia del Decano, más allá de cualquier resultado o coyuntura.

