Atlético Tucumán despide a Guillermo “Bebé” Acosta, un símbolo de su historia

Atlético Tucumán puso punto final a una de las etapas más extensas y representativas de su historia reciente. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el club despidió a Guillermo “Bebé” Acosta, el jugador que más veces vistió la camiseta del Decano en el profesionalismo y una referencia ineludible de los últimos años en 25 de Mayo y Chile.