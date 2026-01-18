Con un gol y una genial asistencia, Dybala fue decisivo en la victoria de Roma sobre Torino

Más allá del brillo puntual, la temporada del cordobés viene siendo intermitente. Hasta aquí acumula tres goles y tres asistencias, alternando titularidades y apariciones desde el banco. Con contrato vigente hasta fines de junio, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena y su nombre empieza a sonar con fuerza en el radar del fútbol argentino, con Boca como uno de los destinos que despiertan ilusión.