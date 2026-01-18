Con un gol y una genial asistencia, Dybala fue decisivo en la victoria de Roma sobre Torino

Paulo Dybala volvió a marcar diferencias y fue el nombre propio del domingo en la Serie A. En el "Olímpico Grande de Turín", Roma superó 2 a 0 a Torino por la fecha 21, con una actuación decisiva de la “Joya”: un gol y una asistencia que inclinaron la balanza.
El primer impacto llegó a los 25 minutos. Dybala tomó la pelota cerca de la medialuna, encaró hacia el centro y, con una sutileza marca registrada, filtró un pase preciso para Donyell Malen, que quedó mano a mano con Alberto Paleari y definió para abrir el marcador. Una acción que resumió su influencia: pausa, visión y claridad en el momento justo.
El segundo golpe apareció cuando el partido entraba en su tramo final. El argentino probó desde afuera del área y obligó a una respuesta del arquero. En el rebote, Devyne Rensch reaccionó rápido, envió el centro rasante y el propio Dybala llegó para empujarla y sentenciar el resultado. Gol con olfato y lectura de la jugada, para cerrar una noche redonda.
Más allá del brillo puntual, la temporada del cordobés viene siendo intermitente. Hasta aquí acumula tres goles y tres asistencias, alternando titularidades y apariciones desde el banco. Con contrato vigente hasta fines de junio, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena y su nombre empieza a sonar con fuerza en el radar del fútbol argentino, con Boca como uno de los destinos que despiertan ilusión.
Roma trepa en la tabla gracias a Dybala
El triunfo, además, tuvo impacto en la tabla. Roma trepó al cuarto puesto con 42 puntos y se metió en zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Por delante aparecen Napoli, Milan e Inter, que sostienen una pelea cerrada en la parte alta del campeonato.
En Turín, Dybala recordó por qué, incluso en temporadas irregulares, sigue siendo un futbolista capaz de decidir partidos grandes con un gesto técnico o una aparición oportuna. Cuando la pelota pasa por sus pies, la historia casi siempre cambia.