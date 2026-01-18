Secciones
“Bebe” Acosta firmó contrato con San Martín de San Juan

El histórico referente de Atlético Tucumán firmó contrato con el Verdinegro y se suma a un proyecto que apunta al ascenso inmediato en la Primera Nacional.

REFUERZO. El volante tucumano abrochó su llegada al Santo sanjuanino. REFUERZO. El volante tucumano abrochó su llegada al "Santo" sanjuanino.
Hace 2 Hs

San Martín de San Juan sumó jerarquía, experiencia y liderazgo a su plantel. Guillermo “Bebe” Acosta firmó su vínculo con el club en la jornada de hoy y este lunes se incorporará a los trabajos de pretemporada, en lo que representa uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases de la Primera Nacional.

La llegada del volante tucumano se da en un contexto de reconstrucción profunda para el Verdinegro, que tras su descenso en 2025 afronta el 2026 con un objetivo claro: volver a Primera División. En ese camino, la dirigencia apostó fuerte por un futbolista con recorrido, carácter competitivo y conocimiento del ascenso.

SE MARCHA. El experimentado volante se despide tras 12 años en el club. SE MARCHA. El experimentado volante se despide tras 12 años en el club.

Enero de 2026 marcó el cierre de una era. Tras 12 temporadas, con un breve paso por Lanús en 2019, Acosta puso fin a su ciclo en Atlético Tucumán luego de semanas tensas con la dirigencia, que terminaron acelerando una salida tan significativa como difícil. San Martín de San Juan apareció como el destino elegido para iniciar un nuevo desafío.

San Martín afrontará el torneo en la Zona B de la Primera Nacional, con debut previsto para febrero ante Chacarita. Además, tendrá participación en la Copa Argentina, debutando contra Deportivo Madryn y sostiene a sus divisiones juveniles y Reserva en Primera, una base clave para la búsqueda de volver a primera cuanto antes. 

