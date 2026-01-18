"Puede venir a decírmelo": Lisandro Martínez respondió con dureza a un ídolo de Manchester United

Tras el partido, la respuesta de Scholes no tardó en llegar. En Instagram, y junto a una placa con las declaraciones del argentino, escribió con ironía: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”. Un nuevo capítulo en un cruce que ya había tenido antecedentes: en noviembre de 2025, durante una lesión de Martínez, el ex mediocampista había sentenciado que “incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”.