Estado de catástrofe en Chile: se suspendió el amistoso de Racing por los incendios forestales

El amistoso internacional que Racing Club debía disputar ante Universidad de Chile en territorio trasandino fue suspendido este sábado como consecuencia de los graves incendios forestales que afectan a distintas regiones del sur de Chile. La decisión fue adoptada por las autoridades locales luego de que el Gobierno decretara el estado de catástrofe.
El encuentro formaba parte del Desafío Internacional de Verano y estaba programado como una de las últimas pruebas de preparación para ambos equipos. Sin embargo, la emergencia climática obligó a priorizar la seguridad y el uso de recursos estatales para combatir el fuego.
La medida fue anunciada públicamente por el presidente chileno Gabriel Boric, quien confirmó el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe. Todos los recursos están disponibles”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
Racing informó la suspensión a través de un comunicado oficial, en el que acompañó la decisión y expresó su solidaridad con las zonas afectadas. Tanto el plantel académico como el conjunto chileno fueron notificados durante la mañana.
Regreso a Buenos Aires y foco en el debut
Tras la cancelación del amistoso, el equipo dirigido por Gustavo Costas regresará a Buenos Aires para retomar los entrenamientos de cara al inicio del Torneo Apertura. La Academia debutará oficialmente el sábado 24 de enero frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 19.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata.