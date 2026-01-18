Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

El plantel "decano" va tomando forma

Con Domínguez, el club completa (al menos por ahora) su lista de refuerzos para el inicio del campeonato. El paraguayo se suma a Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Ezequiel Ham, Gastón Suso, Manuel Brondo y Gabriel Compagnucci, nombres que configuran un plantel renovado, con mezcla de experiencia y proyección. "Salvo que aparezca algo que nos pueda llegar a interesar muchísimo, o que sea una solución, sobre el cierre del mercado de pases, la de Domínguez es la última incorporación", dijo la misma fuente consultada.