Cómo fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña en Neuquén

Después de dos días de búsqueda, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, en la ciudad de Zapala. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este domingo, tras un amplio operativo que involucró a distintas divisiones policiales.
En diálogo con TN, el comisario Ciro Eduardo Sierralta confirmó que la mujer fue localizada alrededor de las 3:25 en una zona de bardas, cerca de un tanque de agua, en un sector ubicado al norte del casco urbano.
Así fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña
Según informaron fuentes oficiales, el operativo se desplegó fuera del ejido urbano de Zapala, en un área de difícil acceso, con abundante vegetación típica de la región. La mujer se encontraba parcialmente oculta al pie de una barda donde está emplazado el tanque de aprovisionamiento de agua potable.
El comisario explicó que la complejidad del terreno obligó a realizar un rastrillaje minucioso durante varias horas, hasta que finalmente se logró dar con su paradero.
El estado de salud de Fabiana Edith Muñoz
Al momento de ser encontrada, Fabiana estaba consciente y, en principio, en buen estado general, pese a haber permanecido desaparecida durante varios días sin ingerir alimentos ni agua.
Tras el hallazgo, fue trasladada de inmediato al Hospital de Zapala, donde quedó internada para tareas de rehidratación y evaluación de su estado físico y mental. Desde la Policía indicaron que la mujer padece problemas de salud mental y se encontraba bajo tratamiento con medicación específica.
El vínculo con Marcos Acuña y la repercusión del caso
Fabiana Edith Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del actual jugador de River Plate y campeón del mundo con la Selección argentina.
La desaparición generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol difundieron imágenes y mensajes para colaborar con la búsqueda, que finalmente tuvo un desenlace positivo.