Secciones
SociedadActualidad

Cómo fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña en Neuquén

Fabiana Edith Muñoz era buscada desde el viernes en la ciudad de Zapala y fue hallada tras un intenso operativo policial en una zona de difícil acceso.

Cómo fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña en Neuquén
Hace 1 Hs

Después de dos días de búsqueda, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, en la ciudad de Zapala. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este domingo, tras un amplio operativo que involucró a distintas divisiones policiales.

En diálogo con TN, el comisario Ciro Eduardo Sierralta confirmó que la mujer fue localizada alrededor de las 3:25 en una zona de bardas, cerca de un tanque de agua, en un sector ubicado al norte del casco urbano.

Así fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se desplegó fuera del ejido urbano de Zapala, en un área de difícil acceso, con abundante vegetación típica de la región. La mujer se encontraba parcialmente oculta al pie de una barda donde está emplazado el tanque de aprovisionamiento de agua potable.

El comisario explicó que la complejidad del terreno obligó a realizar un rastrillaje minucioso durante varias horas, hasta que finalmente se logró dar con su paradero.

El estado de salud de Fabiana Edith Muñoz

Al momento de ser encontrada, Fabiana estaba consciente y, en principio, en buen estado general, pese a haber permanecido desaparecida durante varios días sin ingerir alimentos ni agua.

Tras el hallazgo, fue trasladada de inmediato al Hospital de Zapala, donde quedó internada para tareas de rehidratación y evaluación de su estado físico y mental. Desde la Policía indicaron que la mujer padece problemas de salud mental y se encontraba bajo tratamiento con medicación específica.

El vínculo con Marcos Acuña y la repercusión del caso

Fabiana Edith Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del actual jugador de River Plate y campeón del mundo con la Selección argentina.

La desaparición generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol difundieron imágenes y mensajes para colaborar con la búsqueda, que finalmente tuvo un desenlace positivo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
4

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
5

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Comentarios