Cómo fue el operativo para encontrar a la hermana de Marcos Acuña en Neuquén

Después de dos días de búsqueda, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, en la ciudad de Zapala. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este domingo, tras un amplio operativo que involucró a distintas divisiones policiales.