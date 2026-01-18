Sexualmente hablando: el dios Príapo

La imagen de este dios se popularizó en la literatura latina, siendo tema de una colección de versos, algunos obscenos y humorísticos, llamados los “Priapeos”. Por lo mismo se infiltró en el arte erótico romano: aparece representado en un mural de Pompeya, donde se lo ve pesando su enorme falo y equilibrando así un saco de monedas de oro que se encuentra en el otro plato de la balanza. Los antiguos dueños de esta casa, dos esclavos libertos -los Vettii- habían logrado amasar una gran fortuna y al parecer quisieron con este fresco protegerse de la envidia. Otros piensan que, además, es una imagen que capta a la perfección el sentir masculino respecto de esta porción de su cuerpo.