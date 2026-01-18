Visita a Constantinopla

Al recorrer el Bósforo y admirar la ciudad de Constantinopla se comprende bien que fuera por muchos siglos la capital de un imperio. Ahora lo cruzan cargueros rusos y búlgaros que nos recuerdan la cercana guerra en Ucrania. En su carta del 2 de septiembre de 1870 Peirce escribe a su esposa: “Constantinopla es desde todo punto posible el lugar más bello y fascinante en el que he estado hasta ahora”. Y dos días después al marchar en barco hacia Sicilia escribe: “La ciudad es preciosa, aunque las mezquitas con sus minaretes son demasiado parecidas. Sin embargo, difiero por completo de la persona que dijo que, cuando has visto Constantinopla desde las cercanías, date la vuelta y no destruyas la ilusión entrando en ella. ¡Oh, no! Es por mucho el lugar más encantador en el que he estado hasta ahora”.