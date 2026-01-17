Desesperada búsqueda de la hermana del “Huevo” Acuña en Neuquén

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz mantiene en vilo a la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Se trata de la hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina. Desde el viernes, la mujer permanece con paradero desconocido y su familia encabeza una intensa búsqueda junto a las fuerzas de seguridad.