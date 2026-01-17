Secciones
Desesperada búsqueda de la hermana del “Huevo” Acuña en Neuquén

La mujer fue vista por última vez el viernes en la localidad de Zapala y su familia pidió colaboración para dar con su paradero.

DESESPERADA BÚSQUEDA. La mujer, de 42 años, padece esquizofrenia. DESESPERADA BÚSQUEDA. La mujer, de 42 años, padece esquizofrenia.
Hace 2 Hs

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz mantiene en vilo a la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Se trata de la hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista de River y campeón del mundo con la Selección Argentina. Desde el viernes, la mujer permanece con paradero desconocido y su familia encabeza una intensa búsqueda junto a las fuerzas de seguridad.

El caso generó una rápida movilización en la comunidad y un operativo policial que incluye recorridas, difusión de datos y un pedido formal de paradero. Fabiana, de 42 años, reside en Zapala, ciudad donde nació el actual jugador del Millonario y donde aún vive gran parte de su familia.

Según confirmó su madre, Sara Muñoz, la mujer padece esquizofrenia, un dato que aumenta la preocupación por su estado y la urgencia de encontrarla. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó en diálogo con el medio LM Cipolletti.

DIFUSIÓN. Datos previstos por las autoridades para la búsqueda de la mujer. DIFUSIÓN. Datos previstos por las autoridades para la búsqueda de la mujer.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Neuquén, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina, casa 26. Es de tez trigueña, contextura delgada, tiene cabellos castaños y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, un jean azul y zapatillas rosas.

La familia solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Ante cualquier información, se pide comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o llamar al número de emergencias 101.

Temas Club Atlético River PlateMarcos Acuña
