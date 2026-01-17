Secciones
DeportesFútbol

Los argentinos marcaron el pulso en las grandes ligas europeas

Este sábado tuvo una jornada futbolística muy movida en el viejo continente. Y, como ya nos tienen acostumbrados, los argentinos dieron de qué hablar.

A PURO FUTBOL. Las estrellas de la selección tuvieron una jornada agitada este sábado. A PURO FUTBOL. Las estrellas de la selección tuvieron una jornada agitada este sábado.
Hace 2 Hs

Los futbolistas argentinos tuvieron un fin de semana destacado en las principales ligas de Europa y volvieron a ser protagonistas en partidos determinantes para sus equipos. Con goles, asistencias y actuaciones sólidas, dejaron su huella en Italia, Inglaterra y España.

En la Serie A, Lautaro Martínez volvió a marcar la diferencia con la camiseta del Inter. El delantero anotó el único gol del partido en el triunfo 1-0 frente a Udinese, un tanto que le permitió a su equipo sostener el liderazgo del campeonato. Además, el “Toro” ratificó su condición de máximo goleador del torneo y sigue agrandando su legado en el fútbol italiano, donde ya se ubica entre los máximos artilleros históricos del club.

La Premier League también tuvo presencia argentina en el marcador. Cristian Romero convirtió de cabeza el gol del Tottenham en la derrota 2-1 ante West Ham. Más allá del resultado adverso, el defensor volvió a destacarse por su presencia en las dos áreas y por su rol de capitán, siendo una referencia permanente para su equipo. 

En el mismo certamen, Lisandro Martínez fue una de las figuras en la victoria 2-0 del Manchester United sobre el Manchester City. El zaguero completó los 90 minutos en el clásico y fue clave para sostener el orden defensivo ante uno de los ataques más poderosos de la liga.

En España, Franco Mastantuono tuvo un ingreso decisivo con la camiseta del Real Madrid. El joven mediocampista asistió a Kylian Mbappé y estuvo muy cerca de convertir, con un remate que se estrelló en el travesaño, en el triunfo 2-0 frente a Levante. Su actuación volvió a dejar señales claras del protagonismo que empieza a ganar en el equipo en este 2026.

Por último, Enzo Fernández fue uno de los puntos altos del Chelsea en la victoria 2-0 sobre Brentford. El volante argentino aportó una asistencia y manejó los tiempos del medio campo, confirmando su importancia en el funcionamiento del conjunto londinense.

Un fin de semana que volvió a mostrar el peso de los argentinos en el fútbol europeo, con actuaciones decisivas en escenarios de máxima exigencia.

Temas ItaliaInglaterraSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoLiga PremierTottenham HotspurLautaro MartínezCristian Romero
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Emperador Decano: la historia detrás de las fotos del brasileño Adriano con la camiseta de Atlético Tucumán

"Emperador Decano": la historia detrás de las fotos del brasileño Adriano con la camiseta de Atlético Tucumán

Conmoción en Italia: murió un guardia en una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno

Conmoción en Italia: murió un guardia en una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ricardo Centurión a un paso de Racing de Córdoba: hay acuerdo de palabra

Ricardo Centurión a un paso de Racing de Córdoba: hay acuerdo de palabra

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad
5

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
6

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Más Noticias
Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios