Los argentinos marcaron el pulso en las grandes ligas europeas

En la Serie A, Lautaro Martínez volvió a marcar la diferencia con la camiseta del Inter. El delantero anotó el único gol del partido en el triunfo 1-0 frente a Udinese, un tanto que le permitió a su equipo sostener el liderazgo del campeonato. Además, el “Toro” ratificó su condición de máximo goleador del torneo y sigue agrandando su legado en el fútbol italiano, donde ya se ubica entre los máximos artilleros históricos del club.