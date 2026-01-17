Los argentinos marcaron el pulso en las grandes ligas europeas

Los futbolistas argentinos tuvieron un fin de semana destacado en las principales ligas de Europa y volvieron a ser protagonistas en partidos determinantes para sus equipos. Con goles, asistencias y actuaciones sólidas, dejaron su huella en Italia, Inglaterra y España.
En la Serie A, Lautaro Martínez volvió a marcar la diferencia con la camiseta del Inter. El delantero anotó el único gol del partido en el triunfo 1-0 frente a Udinese, un tanto que le permitió a su equipo sostener el liderazgo del campeonato. Además, el “Toro” ratificó su condición de máximo goleador del torneo y sigue agrandando su legado en el fútbol italiano, donde ya se ubica entre los máximos artilleros históricos del club.
Que poco se habla del temporadon de Lautaro Martinezpic.twitter.com/g9xR8YDi8w— Luka (@Lukka_77) January 17, 2026
La Premier League también tuvo presencia argentina en el marcador. Cristian Romero convirtió de cabeza el gol del Tottenham en la derrota 2-1 ante West Ham. Más allá del resultado adverso, el defensor volvió a destacarse por su presencia en las dos áreas y por su rol de capitán, siendo una referencia permanente para su equipo.
GOLAZO DE CUTI ROMERO EN PREMIER. ð¦ð·ð¬pic.twitter.com/G3Q4oS9pX4— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 17, 2026
En el mismo certamen, Lisandro Martínez fue una de las figuras en la victoria 2-0 del Manchester United sobre el Manchester City. El zaguero completó los 90 minutos en el clásico y fue clave para sostener el orden defensivo ante uno de los ataques más poderosos de la liga.
ð¥ El Manchester United gana el Derbi con este lindo gol de Mbeumo venciendo a Donnarumma que venÃa siendo la figura, como lo suele ser.— Lucho Picholis (@Lucho_Picholis) January 17, 2026
ð£ PÃ¡rrafo aparte para el partidazo que esta jugando Licha Martinez. Titular indiscutido en el mundial. pic.twitter.com/3cC5WXdHEd
En España, Franco Mastantuono tuvo un ingreso decisivo con la camiseta del Real Madrid. El joven mediocampista asistió a Kylian Mbappé y estuvo muy cerca de convertir, con un remate que se estrelló en el travesaño, en el triunfo 2-0 frente a Levante. Su actuación volvió a dejar señales claras del protagonismo que empieza a ganar en el equipo en este 2026.
Mira el pase que pone. Mastantuono con un poquito de suerte ya tendria 5 goles y 3 asistencias en el Real Madrid— Alex_FN (@Zash_FN) January 17, 2026
pic.twitter.com/BnorK4TOEt
Por último, Enzo Fernández fue uno de los puntos altos del Chelsea en la victoria 2-0 sobre Brentford. El volante argentino aportó una asistencia y manejó los tiempos del medio campo, confirmando su importancia en el funcionamiento del conjunto londinense.
Un fin de semana que volvió a mostrar el peso de los argentinos en el fútbol europeo, con actuaciones decisivas en escenarios de máxima exigencia.