“Hay un proyecto serio y vine a ser parte”: Gabriel Compagnucci ya se metió en la dinámica de Atlético

Esa predisposición se apoya en una rutina que sostiene desde hace tiempo. “Me considero un jugador profesional y muy dedicado. Con el pasar de los años uno entiende que el fútbol te exige dedicarte al cien por ciento, dentro y fuera de la cancha. Trato de cuidarme mucho en las comidas, hacer los métodos de recuperación necesarios, hablar con mi coach cuando lo necesito y meditar. El apoyo de la familia, mi esposa y mi hija, es clave, porque siempre entienden lo que exige esta profesión”, aseguró.