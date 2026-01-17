El Banco Central no cesa en su plan de compra de dólares

La contrapartida de las operaciones oxigena un mercado con una liquidez en pesos tensada, advierte, no obstante, Ecolatina. El aumento estacional de la demanda de dinero en diciembre se plasmó en un crecimiento de los distintos agregados monetarios, los cuales vienen estancados desde mediados de 2025. Por ejemplo, dejando a un lado el factor estacional tanto el M2 Privado (Circulante + Cajas de Ahorro), como el M3 Privado (M2 + Plazos Fijos) crecieron 1,6% mensual, cortando una racha de dos meses consecutivos a la baja, detalla la consultora. Además, el crédito al sector privado creció 1,1% y recuperó parte de la caída registrada durante noviembre. “Al interior de estos, el impulso vino dado por la recuperación de los préstamos Comerciales (+2,2% crecieron los Adelantos), pero los préstamos orientados al Consumo (Personales + Tarjetas), que representan cerca de la mitad del stock de préstamos, siguen sin levantar cabeza e hilaron cuatro meses consecutivos a la baja”, subraya en su reporte semanal. Detrás de esto, se encuentra una tasa más volátil y al alza, y un deterioro de la mora de las Familias (en octubre pasado se ubicó en 7,8% de los préstamos, el valor más alto para la serie iniciada en enero de 2010) que derivó en un achicamiento de la hoja de balance de los bancos.