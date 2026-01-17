El Banco Central no cesa en su plan de compra de dólares

El Banco Central (BCRA) lleva 10 ruedas consecutivas de compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios y, ayer, adquirió U$S 125 millones. Así, la autoridad monetaria acumuló nada menos que U$S 469 millones solo en la semana y U$S 687 millones en lo que va del mes. Las recientes compras se dieron con un dólar oficial en retroceso, que encadena cuatro ruedas a la baja, indica Portfolio Personal Inversiones (PPI). Esto refuerza, en cierta medida, el clima de paz cambiaria, respecto de la volatilidad que caracterizó a distintos tramos de 2025.
“El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos. En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria”, señalaron desde Puente.
La decisión del Gobierno responde a la necesidad de enderezar las metas monetarias y cambiarias, antes de la próxima revisión que hará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, y que está prevista para el mes entrante.
La contrapartida de las operaciones oxigena un mercado con una liquidez en pesos tensada, advierte, no obstante, Ecolatina. El aumento estacional de la demanda de dinero en diciembre se plasmó en un crecimiento de los distintos agregados monetarios, los cuales vienen estancados desde mediados de 2025. Por ejemplo, dejando a un lado el factor estacional tanto el M2 Privado (Circulante + Cajas de Ahorro), como el M3 Privado (M2 + Plazos Fijos) crecieron 1,6% mensual, cortando una racha de dos meses consecutivos a la baja, detalla la consultora. Además, el crédito al sector privado creció 1,1% y recuperó parte de la caída registrada durante noviembre. “Al interior de estos, el impulso vino dado por la recuperación de los préstamos Comerciales (+2,2% crecieron los Adelantos), pero los préstamos orientados al Consumo (Personales + Tarjetas), que representan cerca de la mitad del stock de préstamos, siguen sin levantar cabeza e hilaron cuatro meses consecutivos a la baja”, subraya en su reporte semanal. Detrás de esto, se encuentra una tasa más volátil y al alza, y un deterioro de la mora de las Familias (en octubre pasado se ubicó en 7,8% de los préstamos, el valor más alto para la serie iniciada en enero de 2010) que derivó en un achicamiento de la hoja de balance de los bancos.
¿Qué otros componentes pesan en este raid de compras de dólares por parte de la autoridad monetaria? “Entrado enero, la balanza se dio vuelta para el BCRA que hoy lo ubica en la punta compradora del Mercado Libre de Cambios y sin presiones adicionales en el tipo de cambio. Vale aclarar que no estamos en una época estacionalmente favorable para la liquidación de divisas y por ende este vemos con buenos ojos este ritmo de compras, entendiendo que el flujo financiero es el protagonista”, afirmó un reporte de IOL (InvertirOnline).
Iniciada la “Fase 4” del programa monetario, el BCRA sostuvo que la acumulación de reservas podría escalar hasta los U$S 17.000 millones dependiendo el aumento del Producto Bruto Interno (PBI). En ese sentido, el Central explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre, lo que le permitiría comprar alrededor de U$S 10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.
Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los U$S 17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.