PSG se impuso con autoridad ante Lille y se afirmó como protagonista en la Ligue 1

En el complemento, el PSG fue claramente superior. El Lille intentó presionar más arriba en los primeros minutos, pero rápidamente quedó expuesto a las transiciones rápidas del local. A los 64 minutos llegó el punto de quiebre del encuentro: Dembélé protagonizó una jugada individual de alto nivel, eludiendo rivales y definiendo con una vaselina perfecta para marcar el 2-0, uno de los mejores goles de la jornada.