PSG se impuso con autoridad ante Lille y se afirmó como protagonista en la Ligue 1

El Paris Saint-Germain logró un triunfo sólido frente al Lille por 3 a 0, en un partido que fue más trabajado de lo que indica el resultado final, pero que terminó resolviendo gracias a su jerarquía individual y a un segundo tiempo de claro dominio.
El arranque tuvo a un Lille valiente y punzante, que generó peligro desde el inicio. A los tres minutos, Olivier Giroud estrelló un remate en el travesaño y, en la continuidad de la jugada, Lucas Chevalier respondió con una atajada determinante ante Ethan Mbappé, hermano del delantero del Real Madrid.
La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, cuando Ousmane Dembélé sacó un zurdazo potente y preciso para poner el 1-0. El gol le dio calma al equipo de Luis Enrique, que empezó a manejar la pelota con mayor criterio a través de Vitinha y Fabián Ruiz, aunque sin lograr una diferencia mayor antes del descanso.
BOEEEEE, Â¿ASÃ DEFINE EL BALÃN DE ORO CHICOS? DembÃ©lÃ© recibiÃ³ de Vitinha y, de zurda, marcÃ³ el 1-0 de PSG sobre Lille.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026
ðº MirÃ¡ la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GLK2ne7BUQ
En el complemento, el PSG fue claramente superior. El Lille intentó presionar más arriba en los primeros minutos, pero rápidamente quedó expuesto a las transiciones rápidas del local. A los 64 minutos llegó el punto de quiebre del encuentro: Dembélé protagonizó una jugada individual de alto nivel, eludiendo rivales y definiendo con una vaselina perfecta para marcar el 2-0, uno de los mejores goles de la jornada.
Â¡Â¡Â¡YA ESTÃ, CIERREN EL PARQUE DE LOS PRÃNCIPES!!! Â¡Â¡DEMBÃLÃ Y UN GOL DIGNO DE BALÃN DE ORO PARA EL 2-0 DE PSG VS. LILLE!!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026
ðº MirÃ¡ la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yxfvKAtuir
Ese tanto terminó de desarticular al conjunto visitante, que no encontró respuestas anímicas ni futbolísticas. El PSG controló el ritmo, generó varias ocasiones y estuvo cerca de ampliar la ventaja en más de una oportunidad, con intervenciones destacadas de los arqueros en ambos arcos.
Ya en tiempo adicionado, Bradley Barcolá aprovechó un robo en salida y definió con calidad dentro del área para sellar el 3-0 definitivo a los 93 minutos, cerrando un triunfo importante para dejar atrás el golpe sufrido en la Copa de Francia y reafirmar su posición en el torneo.
LA PRESIÃN DE PSG: BarcolÃ¡ apretÃ³ la salida de Lille y generÃ³ el 3-0 del equipo de Luis Enrique.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026
ðº MirÃ¡ la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JfymRHAiFg
El PSG volverá a jugar el martes 20 de enero a las 17:00, cuando enfrente a Sporting de Lisboa por la séptima fecha de la UEFA Champions League.