Secciones
DeportesFútbol

PSG se impuso con autoridad ante Lille y se afirmó como protagonista en la Ligue 1

Con dos goles de Dembélé y uno de Barcola sobre el cierre, el conjunto parisino fue de menor a mayor y selló un triunfo clave en el Parque de los Príncipes.

LA FIGURA. Dembelé es el jugador más determinante que tiene el conjunto parisino. LA FIGURA. Dembelé es el jugador más determinante que tiene el conjunto parisino.
Hace 2 Hs

El Paris Saint-Germain logró un triunfo sólido frente al Lille por 3 a 0, en un partido que fue más trabajado de lo que indica el resultado final, pero que terminó resolviendo gracias a su jerarquía individual y a un segundo tiempo de claro dominio.

El arranque tuvo a un Lille valiente y punzante, que generó peligro desde el inicio. A los tres minutos, Olivier Giroud estrelló un remate en el travesaño y, en la continuidad de la jugada, Lucas Chevalier respondió con una atajada determinante ante Ethan Mbappé, hermano del delantero del Real Madrid.

La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, cuando Ousmane Dembélé sacó un zurdazo potente y preciso para poner el 1-0. El gol le dio calma al equipo de Luis Enrique, que empezó a manejar la pelota con mayor criterio a través de Vitinha y Fabián Ruiz, aunque sin lograr una diferencia mayor antes del descanso.

En el complemento, el PSG fue claramente superior. El Lille intentó presionar más arriba en los primeros minutos, pero rápidamente quedó expuesto a las transiciones rápidas del local. A los 64 minutos llegó el punto de quiebre del encuentro: Dembélé protagonizó una jugada individual de alto nivel, eludiendo rivales y definiendo con una vaselina perfecta para marcar el 2-0, uno de los mejores goles de la jornada.

Ese tanto terminó de desarticular al conjunto visitante, que no encontró respuestas anímicas ni futbolísticas. El PSG controló el ritmo, generó varias ocasiones y estuvo cerca de ampliar la ventaja en más de una oportunidad, con intervenciones destacadas de los arqueros en ambos arcos.

Ya en tiempo adicionado, Bradley Barcolá aprovechó un robo en salida y definió con calidad dentro del área para sellar el 3-0 definitivo a los 93 minutos, cerrando un triunfo importante para dejar atrás el golpe sufrido en la Copa de Francia y reafirmar su posición en el torneo.

El PSG volverá a jugar el martes 20 de enero a las 17:00, cuando enfrente a Sporting de Lisboa por la séptima fecha de la UEFA Champions League.

Temas Real MadridParis Saint-Germain Football ClubParísLuis EnriqueLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
2

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
3

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
4

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”
6

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Más Noticias
“Seguro viene a La Ciudadela”: Nahuel Gallardo explicó la influencia del “Muñeco” para llegar a San Martín

“Seguro viene a La Ciudadela”: Nahuel Gallardo explicó la influencia del “Muñeco” para llegar a San Martín

Escándalo en la AFA: Chiqui Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Comentarios