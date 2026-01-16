"Chiquito" Romero busca club: "Un llamado de Racing nunca lo rechazaría"

Luego de concluir su breve y accidentado paso por Argentinos Juniors, Sergio "Chiquito" Romero rompió el silencio para analizar su presente y proyectar lo que resta de su carrera profesional. El histórico arquero de la Selección, que cumplirá 39 años en febrero, dejó en claro que su prioridad absoluta es permanecer en Buenos Aires junto a su familia, lo que reduce significativamente su abanico de opciones en el mercado. En este marco, "Chiquito" sorprendió al manifestar su total predisposición para un regreso a Racing Club, la institución que lo vio nacer futbolísticamente, asegurando que aceptaría cualquier propuesta "desde el lugar que sea".