"Chiquito" Romero busca club: "Un llamado de Racing nunca lo rechazaría"

El exarquero de la Selección quedó libre tras su paso por Argentinos Juniors; aunque tiene ofertas del exterior, pretende seguir viviendo en el país y se candidateó para volver a la "Academia".

¿VUELVE? "Chiquito" Romero se mostro predispuesto ante un posible llamado de Gustavo Costas.
Hace 2 Hs

Luego de concluir su breve y accidentado paso por Argentinos Juniors, Sergio "Chiquito" Romero rompió el silencio para analizar su presente y proyectar lo que resta de su carrera profesional. El histórico arquero de la Selección, que cumplirá 39 años en febrero, dejó en claro que su prioridad absoluta es permanecer en Buenos Aires junto a su familia, lo que reduce significativamente su abanico de opciones en el mercado. En este marco, "Chiquito" sorprendió al manifestar su total predisposición para un regreso a Racing Club, la institución que lo vio nacer futbolísticamente, asegurando que aceptaría cualquier propuesta "desde el lugar que sea".

El experimentado guardameta reconoció con autocrítica que su etapa en Argentinos Juniors no cumplió con las expectativas iniciales. Su llegada al club de La Paternal se produjo de manera imprevista tras la grave lesión de Diego "Ruso" Rodríguez, con el objetivo de recuperar el ritmo de competencia que había perdido en Boca Juniors. Sin embargo, Romero sostuvo que el tiempo de inactividad previo le pasó factura y no logró afianzarse como dueño del arco, sufriendo además el duro golpe de la derrota por penales ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina de noviembre pasado.

Tras quedar libre, el arquero explicó que no tiene urgencia por firmar con un nuevo club y que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, incluso un semestre completo, hasta que surja un proyecto que lo convenza desde lo deportivo y lo personal.

La declaración de Romero sobre Racing no es menor, considerando la tensa relación que mantuvo con los hinchas en los últimos años. Su decisión de incorporarse a Boca en 2022, sus dichos en la presentación en el "Xeneize" y su actuación determinante en la eliminación de la "Academia" en la Libertadores 2023 generaron repudio por parte de la parcialidad de Avellaneda. No obstante, "Chiquito" parece decidido a limar asperezas y aportar su experiencia en un equipo que hoy tiene a Facundo Cambeses consolidado como titular y a Matías Tagliamonte como alternativa.

Más allá de lo que suceda en el corto plazo, Romero ya comenzó a preparar el terreno para el día después de colgar los guantes. Confirmó que ya realizó el curso de director técnico y que cuenta con un cuerpo técnico armado para comenzar a trabajar de inmediato cuando decida retirarse. Su visión del juego está fuertemente influenciada por su larga trayectoria en Europa, donde asegura haber recolectado herramientas de diversos entrenadores de élite que planea volcar en su futura etapa como entrenador.

