Lionel Messi, tercero entre los deportistas con mayores ingresos del mundo en 2025

Según el informe anual publicado por el sitio especializado Sportico, Lionel Messi se ubicó en la tercera posición del ranking de los 100 deportistas con mayores ingresos durante 2025. Con una recaudación total de 130 millones de dólares, el capitán de la Selección subió un puesto con respecto al año anterior, a pesar de haber ganado cinco millones menos que en 2024.
A diferencia de lo que sucede con otros líderes de la lista, la mayor parte de la fortuna generada por Messi en el último año proviene de sus contratos fuera de la cancha. Mientras que su salario con el Inter Miami se sitúa en los 60 millones de dólares, sus convenios de patrocinio y participaciones empresariales le reportaron otros 70 millones de esa moneda.
En el listado Messi se ubica apenas por debajo del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien escaló al segundo puesto con 137 millones de dólares tras su combate contra Terrence Crawford. El liderato absoluto del ranking, por tercer año consecutivo, le pertenece a Cristiano Ronaldo. El portugués registró ingresos récord por 260 millones de dólares, impulsados fundamentalmente por su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, que le garantiza 200 millones anuales solo en concepto de salario.
El informe de Sportico también destaca otras figuras que han roto récords de ingresos en sus respectivas disciplinas. En el cuarto lugar aparece el beisbolista dominicano Juan Soto, quien alcanzó los 129.2 millones de dólares tras firmar un contrato histórico e inmediatamente después se ubica LeBron James, la estrella de la NBA, con 128.7 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría provienen de sus múltiples acuerdos de sponsoreo en Estados Unidos.
El listado de los diez primeros se completa con Karim Benzema, Stephen Curry, Shohei Ohtani (béisbol), Kevin Durant y el golfista Jon Rahm.
Por el lado del deporte femenino, la tenista Coco Gauff se ubicó como la mujer con mayores ingresos del año con 31 millones de dólares, aunque todavía se mantiene fuera del top 100 general, cuyo último escalón de ingreso fue de casi 38 millones de la moneda estadounidense.