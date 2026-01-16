Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), en representación de los 24 Consejos de todo el país, elevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportes técnicos y consultas para la reglamentación del nuevo régimen de Inocencia Fiscal, especialmente en lo vinculado a la modalidad simplificada para personas humanas. La norma permite a los ahorristas incorporar al mercado sin penalidad sus dólares obtenidos en el sistema informal.