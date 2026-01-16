Secciones
Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

La entidad que representa a los profesionales de todo el país enumeran también algunas sugerencias a ARCA

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), en representación de los 24 Consejos de todo el país, elevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportes técnicos y consultas para la reglamentación del nuevo régimen de Inocencia Fiscal, especialmente en lo vinculado a la modalidad simplificada para personas humanas. La norma permite a los ahorristas incorporar al mercado sin penalidad sus dólares obtenidos en el sistema informal.

En el documento técnico, que lleva la firma del presidente de la entidad, José Simonella, y de la secretaria, Patricia Sánchez Ruíz, se solicitaron precisiones sobre los siguientes aspectos de la normativa:

•Períodos fiscales a considerar: se pide aclarar qué años deben tomarse para verificar el cumplimiento de los topes.

•Valuación de bienes: se consulta qué criterios y normas se aplican para valorar el patrimonio.

•Condición de residente en el país: se solicita definir cuándo debe verificarse la residencia fiscal.

•Exclusiones de la modalidad simplificada: se requiere precisar el alcance de las exclusiones previstas por la norma.

•Rentas de fuente extranjera: se consulta qué ingresos del exterior se incluyen y cómo computar impuestos pagados fuera del país.

•Rentas presuntas: se pregunta si deben incorporarse ciertos ingresos estimados por ley para determinar el total.

•Rentas exentas o no gravadas: se pide aclarar si se incluyen en la declaración o solo las rentas gravadas.

•Vigencia de los beneficios: se solicita precisar desde qué períodos resultan aplicables los beneficios establecidos.

•Efecto liberatorio del pago: se consulta en qué casos el pago libera obligaciones, incluso con planes vigentes.

•Presunción de exactitud e incremento patrimonial no justificado: se pide definir cómo se detectarán discrepancias relevantes.

•Contribuyentes adheridos al monotributo: se solicita aclarar la situación de quienes están en monotributo y a la vez alcanzados por ganancias.

•Saldos a favor: se consulta si pueden compensarse con otros saldos impositivos disponibles.

•Patrimonio de explotaciones unipersonales: se pide precisar cómo se considera el patrimonio afectado a la actividad.

•Alcance de la “aceptación del contenido” de la declaración jurada: se solicita aclarar qué implica esa aceptación respecto de datos y ajustes.

•Información que ARCA pondrá a disposición en la DDJJ predeterminada: se propone qué datos debería incluir para brindar transparencia al contribuyente.

•Multas por infracciones formales: se sugiere un criterio proporcional y segmentado según tipo de contribuyente e incumplimiento.

•Cómputo de la prescripción: se requiere definir qué plazo aplica y desde cuándo se cuenta en cada caso.

•Principio de ley penal más benigna: se solicita aclarar si se aplicará el criterio de forma directa o mediante norma específica.

De este modo, la Facpce puso a consideración de ARCA un conjunto de observaciones destinadas a precisar definiciones operativas, unificar criterios y despejar dudas de aplicación, a fin de que la Ley de Inocencia Fiscal pueda instrumentarse con claridad y reglas objetivas para los contribuyentes y los profesionales intervinientes.

