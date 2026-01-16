“Estoy con ganas de pelear el torneo”: la palabra de los refuerzos de San Martín en la presentación oficial

El cierre con identidad y pertenencia

El último ingreso fue el de Lucas Diarte y Víctor Salazar, quienes cerraron la presentación. Diarte destacó su regreso al club: “En lo personal estoy feliz de volver y me siento pleno para ayudar. El objetivo es trabajar muchísimo para que San Martín vuelva a primera, que es donde tiene que estar”. Salazar, por su parte, fue sincero sobre su llegada: “Atlético me llamó seis veces y San Martín nunca; es la primera vez que lo hacen. Les agradezco a los dirigentes por esta oportunidad y vengo a dejar lo mejor de mí esta temporada”.