Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Estoy con ganas de pelear el torneo”: la palabra de los refuerzos de San Martín en la presentación oficial

Los nuevos jugadores del "Santo" expresaron su ilusión, contaron por qué eligieron al club y marcaron los objetivos para 2026.

SENSACIONES. Nahuel Gallardo, Elías López y Laureano Rodríguez hablaron ante la prensa. SENSACIONES. Nahuel Gallardo, Elías López y Laureano Rodríguez hablaron ante la prensa. Foto de Matías Vieito/LA GACETA.
Hace 3 Hs

En La Ciudadela, con el respaldo dirigencial expuesto, llegó el momento más esperado de la jornada para los medios de prensa, y sobre todo, los fanáticos. Durante la tarde del jueves, los refuerzos de San Martín comenzaron a ingresar a la sala de prensa en distintas tandas, marcando uno de los actos formales más importantes del inicio de la temporada 2026 y poniendo rostro al nuevo plantel que afrontará la Primera Nacional.

La primera tanda estuvo integrada por Nahuel Gallardo, Elías López y Laureano Rodríguez, quienes se mostraron entusiasmados por el desafío. “Estoy muy contento de estar acá, en un club tan grande por lo que representa en el país, por su gente y su historia”, señaló Gallardo. Rodríguez, en la misma línea, afirmó: “Sé que vengo a un club grande, con grandes expectativas”.

Luego ingresaron Santiago Briñone, Luciano Ferreyra y Facundo Pons, tres futbolistas llamados a aportar experiencia y variantes. Ferreyra expresó su alivio tras cerrar su llegada: “Gracias a Dios todo se pudo solucionar, estoy muy contento de estar acá”. Pons, en tanto, explicó su elección pese a tener otras ofertas: “Tenía posibilidades de jugar en la primera de Chile y Uruguay, pero cuando me llamaron de acá me interesó más. Estoy con ganas de pelear el campeonato y estoy seguro de que lo vamos a poder hacer”.

MÁS VOCES. Nicolás Ferreyra, Jorge Juárez y Ezequiel Parnisari expresaron sus sensaciones. MÁS VOCES. Nicolás Ferreyra, Jorge Juárez y Ezequiel Parnisari expresaron sus sensaciones. Foto de Matías Vieito/LA GACETA.

Más tarde fue el turno de Nicolás Ferreyra, Jorge Juárez y Ezequiel Parnisari, completando una nueva tanda de incorporaciones. Juárez dejó una de las frases más emotivas de la jornada: “Le prometí a mi hermano que cuando llegara a primera iba a jugar en San Martín, así que acá estoy cumpliéndola”, confesó, visiblemente emocionado.

El cierre con identidad y pertenencia

El último ingreso fue el de Lucas Diarte y Víctor Salazar, quienes cerraron la presentación. Diarte destacó su regreso al club: “En lo personal estoy feliz de volver y me siento pleno para ayudar. El objetivo es trabajar muchísimo para que San Martín vuelva a primera, que es donde tiene que estar”. Salazar, por su parte, fue sincero sobre su llegada: “Atlético me llamó seis veces y San Martín nunca; es la primera vez que lo hacen. Les agradezco a los dirigentes por esta oportunidad y vengo a dejar lo mejor de mí esta temporada”.

Temas El PaísPrimera NacionalOscar MirkinLucas DiarteVíctor SalazarSan MartínJorge JuárezEzequiel Parnisari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Comentarios