“Estoy con ganas de pelear el torneo”: la palabra de los refuerzos de San Martín en la presentación oficial

En La Ciudadela, con el respaldo dirigencial expuesto, llegó el momento más esperado de la jornada para los medios de prensa, y sobre todo, los fanáticos. Durante la tarde del jueves, los refuerzos de San Martín comenzaron a ingresar a la sala de prensa en distintas tandas, marcando uno de los actos formales más importantes del inicio de la temporada 2026 y poniendo rostro al nuevo plantel que afrontará la Primera Nacional.
La primera tanda estuvo integrada por Nahuel Gallardo, Elías López y Laureano Rodríguez, quienes se mostraron entusiasmados por el desafío. “Estoy muy contento de estar acá, en un club tan grande por lo que representa en el país, por su gente y su historia”, señaló Gallardo. Rodríguez, en la misma línea, afirmó: “Sé que vengo a un club grande, con grandes expectativas”.
Luego ingresaron Santiago Briñone, Luciano Ferreyra y Facundo Pons, tres futbolistas llamados a aportar experiencia y variantes. Ferreyra expresó su alivio tras cerrar su llegada: “Gracias a Dios todo se pudo solucionar, estoy muy contento de estar acá”. Pons, en tanto, explicó su elección pese a tener otras ofertas: “Tenía posibilidades de jugar en la primera de Chile y Uruguay, pero cuando me llamaron de acá me interesó más. Estoy con ganas de pelear el campeonato y estoy seguro de que lo vamos a poder hacer”.
Más tarde fue el turno de Nicolás Ferreyra, Jorge Juárez y Ezequiel Parnisari, completando una nueva tanda de incorporaciones. Juárez dejó una de las frases más emotivas de la jornada: “Le prometí a mi hermano que cuando llegara a primera iba a jugar en San Martín, así que acá estoy cumpliéndola”, confesó, visiblemente emocionado.
El cierre con identidad y pertenencia
El último ingreso fue el de Lucas Diarte y Víctor Salazar, quienes cerraron la presentación. Diarte destacó su regreso al club: “En lo personal estoy feliz de volver y me siento pleno para ayudar. El objetivo es trabajar muchísimo para que San Martín vuelva a primera, que es donde tiene que estar”. Salazar, por su parte, fue sincero sobre su llegada: “Atlético me llamó seis veces y San Martín nunca; es la primera vez que lo hacen. Les agradezco a los dirigentes por esta oportunidad y vengo a dejar lo mejor de mí esta temporada”.