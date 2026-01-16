Tormenta eléctrica en Tucumán: un rayo impactó en una casa en El Bracho y se activó el protocolo de emergencia

El director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert, informó este viernes sobre el desarrollo de la tormenta eléctrica que se produjo durante la noche del jueves en Tucumán. Según explicó el funcionario, el fenómeno climático se caracterizó por una fuerte actividad eléctrica, aunque con escaso milimetraje de precipitaciones en la mayor parte del territorio provincial, por lo que no se generaron complicaciones de consideración.