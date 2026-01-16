Tormenta eléctrica en Tucumán: un rayo impactó en una casa en El Bracho y se activó el protocolo de emergencia

El director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert, informó este viernes sobre el desarrollo de la tormenta eléctrica que se produjo durante la noche del jueves en Tucumán. Según explicó el funcionario, el fenómeno climático se caracterizó por una fuerte actividad eléctrica, aunque con escaso milimetraje de precipitaciones en la mayor parte del territorio provincial, por lo que no se generaron complicaciones de consideración.
Sin embargo, Imbert detalló que durante la noche se produjo la caída de un rayo sobre una vivienda ubicada en la zona de El Cebil, en El Bracho, situación que motivó la inmediata intervención de los organismos correspondientes. “Cuando ingresa el llamado a Defensa Civil, se activa el protocolo y se deriva rápidamente a los órganos competentes. El procedimiento se cumplió de manera correcta”, afirmó.
El titular del organismo llevó tranquilidad a la población al señalar que no se registraron anegamientos, inundaciones ni evacuaciones como consecuencia de la tormenta. “En ese aspecto, la situación se mantiene tranquila”, sostuvo.
Finalmente, indicó que Defensa Civil continúa en estado de alerta naranja, con especial atención en los niveles de los diques. “Estamos atentos a las precipitaciones que puedan registrarse en las cotas de los diques, pero hasta el momento los valores se mantienen dentro de los parámetros normales y no existe riesgo de alcanzar niveles de emergencia”, concluyó.