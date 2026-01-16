“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

Definiciones del mercado de pases

Luego fue el turno de Facundo Pérez Castro, quien se encargó de aclarar algunos nombres que circularon en el mercado. El director deportivo confirmó que hubo charlas y reuniones con Junior Arias, aunque aclaró que el futbolista siempre tuvo la intención de priorizar Primera. Además, fue contundente al referirse a Cristian “Kily” Vega: explicó que no hubo conversaciones con el cuerpo técnico y que el jugador no era de interés dentro de la planificación deportiva del club. Cabe destacar que el volante ya se había realizado la revisión médica y se había presentado a entrenar, pero la negociación no llegó a buen puerto.