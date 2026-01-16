Secciones
“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

Oscar Mirkin y el director deportivo Facundo Pérez Castro detallaron el trabajo dirigencial, el momento del club y los criterios del armado para 2026.

PRESENTACIÓN. Facundo Pérez Castro y Oscar Mirkin hablaron ante los medios de prensa.
La sala de prensa del estadio La Ciudadela fue el escenario elegido para dar una señal clara hacia adentro y hacia afuera. Con la presencia de los principales dirigentes, San Martín formalizó la presentación de los 13 refuerzos que afrontarán la temporada 2026 de la Primera Nacional, en una conferencia que buscó mostrar orden, planificación y respaldo institucional al nuevo plantel.

Del encuentro participaron el presidente Oscar Mirkin, el director deportivo Facundo Pérez Castro, el secretario Ernesto Baaclini y el prosecretario Lic. Gerónimo García Mirkin, quienes acompañaron a los futbolistas y tomaron la palabra para explicar el contexto del mercado de pases y los objetivos trazados para el nuevo ciclo deportivo.

DIRIGENTES. Gerónimo García Mirkin, Facundo Pérez Castro, Oscar Mirkin y Ernesto Baaclini hablaron ante los medios.

Mirkin fue el encargado de abrir la conferencia y destacó el valor colectivo del armado. “La integración de este conjunto de jugadores es muy importante para nosotros”, expresó el presidente, remarcando que el proceso se llevó adelante con análisis y convicción. Además, puso el foco en el momento institucional del club y en la necesidad de sostener un proyecto a largo plazo.

En ese sentido, el máximo dirigente fue claro al describir el escenario económico. “Siempre dijimos que no había que olvidar la historia para mirar para adelante. En lo económico estamos trabajando sobre una situación grave, no está siendo fácil, pero lo hacemos con mucho esfuerzo. Lo que nos contaron no es el reflejo de lo que está pasando; estamos tratando de recomponer un montón de situaciones”, explicó, antes de subrayar el objetivo central: “Estamos haciendo todo lo posible por crear un plantel competitivo”.

Definiciones del mercado de pases

Luego fue el turno de Facundo Pérez Castro, quien se encargó de aclarar algunos nombres que circularon en el mercado. El director deportivo confirmó que hubo charlas y reuniones con Junior Arias, aunque aclaró que el futbolista siempre tuvo la intención de priorizar Primera. Además, fue contundente al referirse a Cristian “Kily” Vega: explicó que no hubo conversaciones con el cuerpo técnico y que el jugador no era de interés dentro de la planificación deportiva del club. Cabe destacar que el volante ya se había realizado la revisión médica y se había presentado a entrenar, pero la negociación no llegó a buen puerto.

