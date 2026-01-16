Secciones
DeportesFútbol

Apagón en el AMBA y una escena viral: la reacción inesperada de un futbolista en plena sesión de fotos

En medio del corte de luz que afectó a Buenos Aires, un jugador de Argentinos siguió con la pelota como si nada y dejó un video que recorrió las redes.

Captura de video. Captura de video.
Hace 1 Hs

El apagón eléctrico que sorprendió este jueves a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del conurbano bonaerense también impactó en el mundo del fútbol. Mientras Argentinos Juniors realizaba una sesión de fotos oficial para la temporada, el corte de energía interrumpió la producción, aunque una reacción particular terminó robándose todas las miradas.

En ese contexto, Hernán López Muñoz no se detuvo. Lejos de frenar la actividad, el mediocampista continuó haciendo jueguitos, movimientos técnicos y gestos de calidad con la pelota, como si el apagón no existiera. La escena fue registrada en video y rápidamente compartida por las redes oficiales del club.

“POV: te cortan la luz en medio de una producción. ¿A vos también te pasó?”, escribieron desde la cuenta del “Bicho”, acompañando las imágenes que se viralizaron en cuestión de minutos y generaron una ola de comentarios positivos entre los hinchas.

Un gesto que iluminó las redes

El propio López Muñoz reaccionó al posteo con emojis y se sumó al clima distendido que generó la situación. La secuencia no tardó en instalarse como una de las postales más simpáticas del día, en una jornada marcada por complicaciones ajenas al fútbol.

La calidad del sobrino nieto de Diego Armando Maradona no es una novedad, pero el episodio volvió a ponerlo en el centro de la escena. En medio de un apagón que dejó a miles sin luz, su reacción terminó siendo una pequeña muestra de talento que iluminó las redes sociales.

Temas Asociación Atlética Argentinos JuniorsTorneo Apertura 2025Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

Comentarios