Apagón en el AMBA y una escena viral: la reacción inesperada de un futbolista en plena sesión de fotos

El apagón eléctrico que sorprendió este jueves a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del conurbano bonaerense también impactó en el mundo del fútbol. Mientras Argentinos Juniors realizaba una sesión de fotos oficial para la temporada, el corte de energía interrumpió la producción, aunque una reacción particular terminó robándose todas las miradas.
En ese contexto, Hernán López Muñoz no se detuvo. Lejos de frenar la actividad, el mediocampista continuó haciendo jueguitos, movimientos técnicos y gestos de calidad con la pelota, como si el apagón no existiera. La escena fue registrada en video y rápidamente compartida por las redes oficiales del club.
“POV: te cortan la luz en medio de una producción. ¿A vos también te pasó?”, escribieron desde la cuenta del “Bicho”, acompañando las imágenes que se viralizaron en cuestión de minutos y generaron una ola de comentarios positivos entre los hinchas.
#AAAJ ð¡ð¥ POV: Te cortan la luz en medio de una producciÃ³n ð¥µ Â¿A vos tambiÃ©n te paso? pic.twitter.com/GEgHKhIzu2— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 15, 2026
Un gesto que iluminó las redes
El propio López Muñoz reaccionó al posteo con emojis y se sumó al clima distendido que generó la situación. La secuencia no tardó en instalarse como una de las postales más simpáticas del día, en una jornada marcada por complicaciones ajenas al fútbol.
La calidad del sobrino nieto de Diego Armando Maradona no es una novedad, pero el episodio volvió a ponerlo en el centro de la escena. En medio de un apagón que dejó a miles sin luz, su reacción terminó siendo una pequeña muestra de talento que iluminó las redes sociales.