¿Gran Hermano Brasil se excedió con el "cuarto blanco"? Aislamiento extremo y un botón que define el destino en el juego

Gran Hermano, el reality más popular del mundo, vuelve a captar la atención del público no solo por las historias personales, las actitudes y los personajes que buscan fama para cambiar su destino, sino también por las decisiones de producción que generan controversia. En ese marco, la edición de Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor repercusión, aunque no por lo que ocurre dentro de la casa, sino por una dinámica externa que despertó fuertes críticas y debate en redes sociales: el temido “cuarto blanco”.