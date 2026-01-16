Test de personalidad: los anteojos que elijas te dirán cómo te ven los demás

Aunque en ocasiones solemos creer que ya conocemos todo de nosotros mismos, los test de personalidad revelan datos que quizás no conocíamos y terminan sorprendiéndonos. En este marco, algunos aspectos de nuestra forma de ser pueden llamar la atención de los demás y nada mejor que conocerlos realizando estos desafíos.
El reto de hoy consiste en elegir un tipo de anteojos que puede revelar qué es lo que más destacan de tu personalidad los demás. En la imagen verás tres alternativas, cada una de las opciones cuenta con un diseño y características distintas, así que piensa muy bien antes de decidirte por una de ellas.
Test de personalidad: elegí unos anteojos, los que más te gusten
¿Cómo te ven los demás?
- Si elegiste los lentes #1, las personas te ven como alguien muy inseguro. Probablemente te han escuchado arrepentirte de algo o temer de que todo salga mal. Puede que no sea cierto, pero recuerda que parte de crecer es hacerte responsable de las buenas y malas decisiones. ¡Solo de lo crítico se aprende!
- Si elegiste los lentes #2, te ven como alguien extravagante, seguro y con la autoestima a tope. Ya sea que realmente seas así o logras fingirlo súper bien, confían mucho en tus palabras, pues sos más convincente de lo que crees. No por nada suelen preguntarte y tomar en cuenta tu opinión en distintos ámbitos.
- Si elegiste los lentes #3, sos un enigma para los demás. Te han visto muy callado y, en otro momento, súper sociable; así que es difícil para los demás determinar a ciencia cierta si sos seguro de vos mismo o indeciso. Sin embargo, te respetan mucho, pues logras salir bien librado de cualquier situación.