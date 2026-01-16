Secciones
EconomíaNoticias económicas

Crece el uso de la tarjeta para llegar a fines de mes

Un “salvavidas” para el gasto cotidiano de los argentinos.

Hace 2 Hs

La tarjeta de crédito alguna vez fue una herramienta para financiar electrodomésticos, aprovechar promociones o acceder a cuotas sin interés en compras aspiracionales, hoy se transformó en un salvavidas económico para llegar a fin de mes cuando el ingreso familiar no alcanza para cubrir los gastos básicos.

El Estudio sistemático de medios de pago realizado por D'Alessio Irol revela que el 35% de los deudores tiene dificultades para pagar su tarjeta, y dentro de este universo, dos de cada 10 deudores destinan el 75% de sus ingresos a cubrir ese saldo en el plástico. Este análisis muestra que el endeudamiento alcanzó niveles críticos demostrando quien gran parte del salario se consume en obligaciones financieras, dejando poco margen para otros gastos esenciales como transporte o servicios.

Con ingresos reales que ya no alcanzan para los gastos básicos, las compras que antes se financiaban con el sueldo corriente ahora dependen de la tarjeta, reduciendo a cero la posibilidad de destinar dinero a algún tipo de ahorro o inversión. El resultado es un círculo vicioso difícil de romper que limita la movilidad económica de familias. La capacidad de ahorro, medida de forma perceptual, se mantiene estructuralmente baja: entre 8% y 16% de la población declara poder ahorrar, con una tendencia descendente persistente entre 2010 y 2025, revela un diagnóstico del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La morosidad en el financiamiento con tarjeta alcanzó el 8%, una cifra que evidencia la tensión económica que atraviesa ahora la clase media. Cuando este segmento de la población no puede cumplir con los pagos en tiempo y forma, el mensaje es más que claro: los ingresos ya no alcanzan ni siquiera para los consumos indispensables.

Un cambio cultural: del crédito a la supervivencia

El comportamiento del uso de las tarjetas también evidenció una transformación de la cultura: el 90,7% de las operaciones se realiza en un solo pago, reflejando una estrategia de administración de liquidez más que de financiamiento. Lo que antes significaba aprovechar cuotas para adquirir bienes de valor mayor, hoy es un mecanismo para estirar el sueldo hasta fin de mes sin comprometerse a pagos futuros que ahoguen aún más el presupuesto individual o familiar.

Las familias evitan endeudarse en numerosas cuotas con intereses altos, de esta manera usan la tarjeta solo como un puente financiero para llegar al mes siguiente.

El consumidor argentino tuvo que adaptarse a esta realidad. El 81% modificó su forma de comprar, y dentro de ese grupo, el 44% prefiere compras semanales en el supermercado mientras que el 36% combina compras grandes con pequeñas, persiguiendo promociones y descuentos. La selectividad y el oportunismo desplazaron las compras aspiracionales. La planificación y el ahorro de cada peso se priorizan sobre cualquier deseo de consumo que exceda lo estrictamente necesario.

Además, la diversificación de medios de pago se convirtió en estrategia de supervivencia, utilizando en promedio cuatro alternativas distintas: como tarjeta de crédito, efectivo, billeteras virtuales y transferencias. Solo el 10% se limita a un único medio de pago lo que refleja una búsqueda de flexibilidad para evitar costos financieros y aprovechar cualquier beneficio disponible.

El impacto que golpea con fuerza afecta a la clase media, en especial a personas de entre 35 y 45 años que recién forman una familia y enfrentan gastos crecientes con ingresos estancados. Para ellos, el tarjetazo dejó de ser una elección y se convirtió en la única forma de sostenerse cada fin de mes.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos
3

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock
4

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía
5

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias
6

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Más Noticias
Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios