Crece el uso de la tarjeta para llegar a fines de mes

Con ingresos reales que ya no alcanzan para los gastos básicos, las compras que antes se financiaban con el sueldo corriente ahora dependen de la tarjeta, reduciendo a cero la posibilidad de destinar dinero a algún tipo de ahorro o inversión. El resultado es un círculo vicioso difícil de romper que limita la movilidad económica de familias. La capacidad de ahorro, medida de forma perceptual, se mantiene estructuralmente baja: entre 8% y 16% de la población declara poder ahorrar, con una tendencia descendente persistente entre 2010 y 2025, revela un diagnóstico del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).