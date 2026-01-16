María Corina Machado, en busca de la aprobación de Donald Trump

Machado llegó poco después del mediodía de ayer a la Casa Blanca. Ingresó por una puerta lateral (no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste) y almorzó por más de una hora con el mandatario norteamericano. El encuentro -al que se sumó el secretario de Estado, Marco Rubio- fue cerrado Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.