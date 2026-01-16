Se reedita el recorrido escultórico para contemplar arte bajo el cielo nocturno

San Miguel de Tucumán vive un verano con un pulso cultural renovado que combina historia, arte, espectáculos gratuitos y paseos para todos los públicos. En el corazón de este movimiento se encuentra el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque 9 de Julio, cuya puesta en valor y nuevo circuito guiado se consolidan como una de las propuestas más destacadas de la temporada.