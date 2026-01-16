Se reedita el recorrido escultórico para contemplar arte bajo el cielo nocturno

San Miguel de Tucumán vive un verano con un pulso cultural renovado que combina historia, arte, espectáculos gratuitos y paseos para todos los públicos. En el corazón de este movimiento se encuentra el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque 9 de Julio, cuya puesta en valor y nuevo circuito guiado se consolidan como una de las propuestas más destacadas de la temporada.
El parque 9 de Julio, tradicional pulmón verde de la ciudad, lleva años resignificándose no solo como espacio de recreación, sino también de patrimonio artístico e histórico. Allí se emplaza el Museo Escultórico a Cielo Abierto, un conjunto de esculturas que datan de principios del siglo XX, adquiridas en Francia por Juan B. Terán y donadas para enriquecer el espacio diseñado por el paisajista Carlos Thays.
Entre las obras emblemáticas, se incluyen piezas como Diana y Endimión, La Vestal, La Meditación, La Venus de Milo, El Fauno Danzante y El Galo Moribundo, entre otras. La recuperación forma parte de una apuesta por recuperar la historia y el arte público de la capital tucumana.
La propuesta cultural municipal sumó un recorrido guiado gratuito por el Museo Escultórico a Cielo Abierto, una experiencia que invita a redescubrir el parque, sus esculturas y sus historias en un paseo que combina arte, naturaleza e historia urbana.
El circuito, que se realiza los viernes por la noche, parte desde Laprida, frente a la plaza Independencia, y se realiza a bordo del Bus Turístico SMT. Además de permitir la contemplación de las obras en el entorno natural del parque, la actividad busca que vecinos y visitantes comprendan el valor simbólico y patrimonial de cada pieza.
Decenas de tucumanos y turistas de otras provincias participaron de las primeras ediciones, en las que también se ofrecieron breves explicaciones sobre la importancia de estas esculturas como parte de la identidad cultural de la ciudad y ejemplos de arte público al alcance de todos.
La participación de este circuito actividades culturales es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario digital disponible en los canales oficiales del Bus Turístico SMT o de la Municipalidad. La salida del recorrido por el Museo Escultórico se realiza los viernes por la noche, con punto de encuentro frente a la plaza Independencia.
La apuesta en la ciudad combina así patrimonio, arte, turismo y recreación bajo el cielo. Para quienes buscan experiencias diferentes sin gastar de más, el calendario cultural ofrece una agenda rica, variada y accesible, donde el arte escultórico se transforma en un protagonista central del esparcimiento.