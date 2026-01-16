Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

El segundo objetivo es generar conciencia. “Con un poco de información se puede prevenir. Hay estudios muy simples que podrían incorporarse como controles periódicos”, señaló. Entre ellos mencionó el análisis de la hormona antimulleriana, que se realiza con un estudio de sangre, y la ecografía transvaginal con recuento de folículos. “No son determinantes, pero dan una pauta y pueden funcionar como una alerta temprana”, apuntó.