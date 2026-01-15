Dos bajas de peso y un debut en suspenso para River

El caso de Acuña es el que más tiempo lleva abierto. El lateral izquierdo arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que no le permitió entrenarse con normalidad ni en San Martín de los Andes ni en Punta del Este, y que volvió a marginarlo del amistoso ante Millonarios. La molestia persiste y obliga a manejar las cargas de trabajo día a día.