Dos bajas de peso y un debut en suspenso para River

River Plate suma preocupaciones en la recta final de la pretemporada. A días del último amistoso en Uruguay, Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar ni con Marcos Acuña ni con Franco Armani este sábado frente a Peñarol, y ambos aparecen hoy como dudas serias para el debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central.
El caso de Acuña es el que más tiempo lleva abierto. El lateral izquierdo arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que no le permitió entrenarse con normalidad ni en San Martín de los Andes ni en Punta del Este, y que volvió a marginarlo del amistoso ante Millonarios. La molestia persiste y obliga a manejar las cargas de trabajo día a día.
— River Plate (@RiverPlate) January 13, 2026
Actualmente, Acuña realiza tareas físicas y ejercicios con pelota, aunque evita el impacto pleno y el contacto. Mientras la zona continúe inflamada y con dolor, el cuerpo técnico no forzará su regreso. La evolución es considerada positiva, pero el calendario comienza a jugar en contra con el estreno oficial cada vez más cerca.
En ese contexto, la principal incógnita ya no pasa por el amistoso ante Peñarol en Maldonado, sino por el debut frente a Barracas Central. Gallardo sabe que, si Acuña no llega, tendrá alternativas: Matías Viña sumó minutos y dejó buenas sensaciones, mientras que Facundo González y Juan Portillo aparecen como opciones de emergencia.
En paralelo, la situación de Armani también enciende alarmas. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante los trabajos realizados en el Sur y continúa su recuperación en Punta del Este. En las últimas horas fue visto trotando, aunque su presencia en el debut sigue en evaluación.
A los 39 años, el histórico arquero atraviesa una puesta a punto clave en lo que podría ser su último año en el club. El margen es mínimo y, si no llega en condiciones óptimas, el cuerpo técnico no asumirá riesgos innecesarios.
Mientras tanto, el arco tiene un dueño provisorio. Santiago Beltrán fue el elegido ante Millonarios y respondió con valla invicta. Todo indica que volverá a ser titular frente a Peñarol y, en caso de que Armani no se recupere a tiempo, también custodiará el arco de River en el estreno del Torneo Apertura.