Sin interesados y con el torneo encima, la AFA tomó una decisión con la televisación de la Primera Nacional

Finalmente se decidió renovar el contrato con TyC Sports. Habrá partidos por TV y streaming, mientras se define si DSports vuelve a sumarse.

Hace 3 Hs

La televisación de la Primera Nacional quedó definida a pocos días del inicio del campeonato y trajo alivio a clubes e hinchas. En un escenario marcado por la falta de oferentes y con el torneo a la vuelta de la esquina, la AFA resolvió renovar el vínculo con TyC Sports, que continuará siendo el encargado de llevar el ascenso argentino a las pantallas.

La decisión adquiere especial relevancia para una categoría federal, con equipos de todo el país y una enorme importancia deportiva. Sin propuestas concretas de otros operadores, TyC volvió a asumir un rol central para sostener la visibilidad del torneo y garantizar que el certamen comience con certezas en materia de difusión.

Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, la señal transmitirá por su pantalla principal algunos de los partidos más destacados de cada fecha. El resto de los encuentros estará disponible a través de TyC Play, su plataforma digital, una alternativa que amplió el acceso y permitió seguir de cerca a todos los equipos de la divisional.

San Martín, en pantalla

En ese contexto, los hinchas de San Martín saben que podrán ver al equipo que conduce Andrés Yllana tanto por televisión como por streaming. El "Santo" formará parte de una grilla que volverá a mostrar al ascenso en todo el país, con partidos que podrán seguirse desde cualquier dispositivo y sin perder el pulso del torneo.

Además, la AFA evalúa la posibilidad de que DirecTVSports vuelva a sumarse mediante una sublicencia, como ocurrió en años anteriores, lo que reforzaría aún más la difusión. En cambio, la opción de AFA Play quedó descartada semanas atrás. Así, la Primera Nacional asegura presencia mediática y un arranque de temporada con pantalla confirmada.

