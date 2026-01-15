Sin interesados y con el torneo encima, la AFA tomó una decisión con la televisación de la Primera Nacional

La televisación de la Primera Nacional quedó definida a pocos días del inicio del campeonato y trajo alivio a clubes e hinchas. En un escenario marcado por la falta de oferentes y con el torneo a la vuelta de la esquina, la AFA resolvió renovar el vínculo con TyC Sports, que continuará siendo el encargado de llevar el ascenso argentino a las pantallas.