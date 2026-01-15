Junior Arias dejará San Martín y será vendido a un club de Primera: ¿cuánto dinero le ingresará al "Santo"?

El atacante había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo el domingo por la tarde y su presencia llamó la atención desde el primer momento. Con una remera rosa, boina azul y anteojos de sol, se subió al transfer que lo trasladó al Hotel Mediterraneo, el mismo que llevó a Facundo Pons. En su caso, el paso por Tucumán tuvo un sentido estrictamente formal: había finalizado su préstamo con Palestino y debía presentarse para resolver su futuro contractual.