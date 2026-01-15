Junior Arias dejará San Martín y será vendido a un club de Primera: ¿cuánto dinero le ingresará al "Santo"?

El mercado de pases de San Martín no sólo se mueve por las incorporaciones que llegan para reforzar al plantel. También tiene un capítulo silencioso y sensible: el de las salidas que obligan a resolver contratos, cupos y números finos. En ese escenario, Junior Arias volvió a Tucumán el domingo y, pocos días después, su situación quedó definida: el delantero uruguayo fue vendido a Aldosivi y dejó de pertenecer al club.
El atacante había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo el domingo por la tarde y su presencia llamó la atención desde el primer momento. Con una remera rosa, boina azul y anteojos de sol, se subió al transfer que lo trasladó al Hotel Mediterraneo, el mismo que llevó a Facundo Pons. En su caso, el paso por Tucumán tuvo un sentido estrictamente formal: había finalizado su préstamo con Palestino y debía presentarse para resolver su futuro contractual.
Consultado por LA GACETA en ese momento, Arias fue cauto y directo. “Me vengo a presentar a entrenar. Hay que cumplir. No sé qué pasará”, expresó, sin adelantar definiciones. Sin embargo, la decisión ya estaba encaminada. El delantero tenía contrato vigente con San Martín hasta diciembre de 2026, pero no era tenido en cuenta dentro del nuevo proyecto deportivo y la CD aceleró las gestiones para cerrar su salida.
Desde lo deportivo, el uruguayo regresó con ritmo y números que lo respaldaban. En su última etapa en Palestino disputó 42 partidos entre liga, Copa de Chile y Copa Sudamericana, con nueve goles y una asistencia. En su ciclo anterior en San Martín también había dejado su marca, con 42 encuentros jugados y 12 tantos convertidos, registros que le permitieron al club negociar su traspaso.
Una salida que deja alivio económico
Finalmente, San Martín acordó la venta de Junior Arias a Aldosivi. Según trascendió, la operación le dejará alrededor de 35 mil dólares a las arcas del club, además de liberar masa salarial y un cupo dentro del plantel. Así, el regreso del delantero terminó siendo breve y funcional a una decisión que la dirigencia consideraba prioritaria para ordenar el armado del nuevo ciclo.