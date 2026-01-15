Guía de precios: cuánto cuestan los pasajes a los destinos preferidos por los tucumanos en la segunda quincena de enero

Para quienes opten por la playa, Mar del Plata tiene dos opciones: una de ellas tiene un valor de aproximadamente $190.000 (solo ida), con salida a las 13.15 todos los días y se llega a destino a las 14 del día siguiente. La otra es haciendo escala en Buenos Aires con salida todos los días a las 17.30, con parada en Retiro y a las 18 del día siguiente parte a Mar del Plata. En este caso, el costo de ida es de $138.000.