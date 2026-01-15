Secciones
Guía de precios: cuánto cuestan los pasajes a los destinos preferidos por los tucumanos en la segunda quincena de enero

Hubo recambio en la Terminal de Ómnibus; las empresas señalaron que la temporada se presenta “floja” en relación con años anteriores.

Hace 1 Hs

Con el inicio de la segunda quincena de enero, la Terminal de Ómnibus volvió a convertirse en escenario de un clásico de la temporada de verano: el cruce entre despedidas y bienvenidas. Mientras algunos viajeros regresan tras finalizar sus vacaciones, otros comienzan a transitar los primeros días de descanso.

Durante la mañana se registró movimiento hacia distintos puntos turísticos. Y, como sucede año tras año, los Valles Calchaquíes continúan siendo una de las opciones más elegidas por los tucumanos para una escapada, junto con destinos cercanos como Catamarca y Salta, que mantienen una alta demanda en esta época.

No obstante, en la Temrinal, trabajadores de diferentes empresas de transporte señalaron que, pese a la circulación de pasajeros, la temporada se presenta “floja” en comparación con otros años. La situación económica y el costo de los pasajes -aseguran- serían algunos de los factores que inciden en el comportamiento de los viajeros.

¿Cuáles son las tarifas actuales de los pasajes?

 Para quienes eligen los valles, el pasaje al Mollar y a Tafí del Valle tiene un costo de $18.000 por tramo; mientras que el pasaje ida y vuelta es de $26.000. El precio del boleto para Amaicha es de $23.000 (ida); la vuelta tiene un costo de $40.000. El viaje a Catamarca, sólo ida, cuesta $26.000; y si es ida y vuelta, el costo será $45.000. Finalmente, si el lugar elegido es Cafayate, el precio de ida es de $33.000 y $55.000 ida y vuelta. 

 Los servicios hacia estos destinos parten de lunes a sábados a las 6, 10, 12, 14, 16 y 20, mientras que los domingos los horarios son a las 6, 10, 12, 14 y 19. 

Mar del Plata, también presente

Para quienes opten por la playa, Mar del Plata tiene dos opciones: una de ellas tiene un valor de aproximadamente $190.000 (solo ida), con salida a las 13.15 todos los días y se llega a destino a las 14 del día siguiente. La otra es haciendo escala en Buenos Aires con salida todos los días a las 17.30, con parada en Retiro y a las 18 del día siguiente parte a Mar del Plata. En este caso, el costo de ida es de $138.000.

