Tormentas y árboles caídos: cómo detectar riesgos y cuándo conviene podar

En verano los temporales son más frecuentes que durante el resto del año en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa día a día cuáles son las regiones del país que están bajo alerta meteorológica y que pueden esperar tormentas intensas o vientos fuertes. En este sentido, además de prevenir la situación climática, también es importante trabajar en la prevención de accidentes en las estructuras que resultan afectadas. Los árboles representan uno de los principales problemas cuando las tormentas se mezclan con vientos potentes.