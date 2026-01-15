Tormentas y árboles caídos: cómo detectar riesgos y cuándo conviene podar

En verano los temporales son más frecuentes que durante el resto del año en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa día a día cuáles son las regiones del país que están bajo alerta meteorológica y que pueden esperar tormentas intensas o vientos fuertes. En este sentido, además de prevenir la situación climática, también es importante trabajar en la prevención de accidentes en las estructuras que resultan afectadas. Los árboles representan uno de los principales problemas cuando las tormentas se mezclan con vientos potentes.
En las tormentas de esta semana, diferentes ciudades de la provincia fueron intensamente afectadas. Calles anegadas, casas inundadas y árboles caídos fueron las problemáticas más destacadas. En relación a este último aspecto, se registraron 48 árboles caídos que, como consecuencia, perjudicaron a los propietarios de viviendas y vehículos.
Cuándo conviene podar árboles para prevenir accidentes
Las podas se hacen preferentemente durante la temporada de invierno, según el portal Info Campo. Esta es la época del año en que las especies se encuentran en estado de latencia o dormición, previo al rebrote de la primavera. Se trata de un reposo vegetativo, según explicó el especialista del INTA Río Negro, Sergio Ziaurriz.
Existen tres tipos de poda. La primera, de formación, brinda mejores condiciones para que el árbol muestre su morfología propia. La segunda, de mantenimiento, para mantener el vigor y la sanidad de la planta, estimular el rebrote y reemplazar estructuras dañadas o envejecidas. La tercera es de rejuvenecimiento y suele mitigar daños provocados por tormentas o heladas y reacondicionar plantas.
Los indicadores de que los árboles deben ser podados son:
- Ramas secas, muertas o enfermas que no tienen hojas ni rebrotes en temporada.
- Ramas que rozan o cuelgan sobre techos, cables, veredas o calles y que representan un riesgo para personas o estructuras.
- Ramas quebradas o dañadas por viento, granizo o tormenta con cortes irregulares o astillas visibles.
- Ramas con exceso de densidad, cruzadas o que se rozan entre sí, que no reciben buena luz o aire al interior de la copa o que tienen hojas pequeñas o amarillentas por mala ventilación.
- Árboles que no tienen un correcto mantenimiento desde hace años, en especial si crecieron sin control y perdieron su forma natural.
Cómo solicitar poda de árboles en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
La Secretaría de Atención Ciudadana de la Municipalidad habilitó una línea de mensajería a través del número de WhatsApp 3812230567, donde los vecinos pueden avisar sobre problemas con el arbolado y solicitar la poda o extracción de ejemplares de la vía pública. Las solicitudes pueden hacerse de 8 a 20 de lunes a viernes y de 8 a 12 los fines de semana y feriados.
Los ciudadanos también pueden presentar una nota en la sede municipal de las calles 9 de Julio y Lavalle. Debe estar dirigida al director de Arbolado, Guillermo Olivera, de lunes a viernes, de 8 a 13, para solicitar la poda o extracción de ejemplares que pudieran ocasionar inconvenientes.