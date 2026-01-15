Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

La final del torneo Regional Federal Amateur comenzó a calentarse con un capítulo de tensión fuera de la cancha. En las últimas horas trascendió que los medios tucumanos no estarán habilitados para transmitir el partido revancha que se jugará el domingo 25 en Perico.
Luciana Ramón, encargada del área de prensa de Tucumán Central, fue quien dio a conocer una noticia que se fue calentando con el correr de las horas. Ramón explicó que la decisión le fue comunicada a la CD del “Rojo” y se encuentra respaldada por el reglamento vigente. “Nos informaron que la transmisión iba a correr por la parte del club local, algo que está pactado con el Consejo Federal. Únicamente puede televisar el partido el club que juega en su cancha”, explicó.
Ante ese escenario, en Villa Alem resolvieron adoptar una postura similar para el juego de ida de este domingo. “Ellos han tomado la decisión de que sea de ellos y que nosotros no podamos transmitir la revancha. Por ese motivo, también decidimos que los medios jujeños no podrán televisar la primera final”, le dijo Ramón a LA_GACETA, dejando en claro que cuando este domingo, cuando el “Rojo” sea local, los medios tucumanos podrán trabajar con normalidad. “Acá en Tucumán van a poder venir siempre, con prioridad para los que nos cubren habitualmente. Van a poder trabajar sin ningún problema. Además, vamos a trabajar para que allá también puedan tener una buena cobertura, aunque sin televisación”.
En medio de esta situación, en Villa Alem valoran que el club jujeño haya anticipado qué sucederá el próximo fin de semana. “Nos ha pasado de permitir que trabajen con normalidad y después ir nosotros a otros clubes y que no sea de la misma manera”, dijo y fue un poco más a fondo en el asunto. “Fue valorable lo que hizo Talleres. Podrían haber venido, transmitir acá y después cerrarnos las puertas cuando vayamos nosotros allá. Al menos nos avisaron y eso también es una buena actitud”.
La postura de la CD de Talleres de Perico
Desde el club jujeño, la postura fue explicada por Maximiliano Martínez, vicepresidente de Talleres, quien sostuvo que la restricción responde a cuestiones económicas y comerciales. “Nosotros vendemos un streaming cuyo costo es el valor de la entrada general, y no permitimos que otros medios transmitan porque uno de los sponsors más grandes que tenemos es un canal de Perico”, explicó.
Martínez fue claro al marcar que la medida no implica un cierre total a la prensa. “No hay ningún problema con las acreditaciones. Cualquier medio se puede acreditar, hacer imágenes, notas y mostrar el partido después, pero no pueden transmitirlo en vivo”, detalló. Según indicó, esa será una condición excluyente para el acceso de los medios visitantes.
El dirigente también se refirió al contexto general de la final y buscó bajarle un poco el tono al conflicto. “La idea es que en Tucumán nos reciban y después recibirlos nosotros acá; que sea lo mismo para los dos”, afirmó antes de ahondar más en detalles de la serie final. “Sería muy lindo que sean partidos con público de ambos equipos en las tribunas. Ojalá que se pueda dar porque estamos por jugar una instancia muy linda y a todos los clubes les cuesta muchísimo llegar hasta acá”, concluyó.
Mientras los equipos se preparan para disputar la serie decisiva, de la que saldrá el mejor de la Región Norte, y que luego tendrá la posbilidad de competir por el ascenso al Federal A, la discusión sobre las transmisiones dejó en evidencia una tensión habitual en el Regional Amateur, en el que el reglamento, la necesidad de recaudar y el trabajo de la prensa vuelven a cruzarse en un punto sensible. La final todavía no empezó a jugarse, pero ya se vive con intensidad fuera de la cancha.