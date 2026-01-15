Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

Ante ese escenario, en Villa Alem resolvieron adoptar una postura similar para el juego de ida de este domingo. “Ellos han tomado la decisión de que sea de ellos y que nosotros no podamos transmitir la revancha. Por ese motivo, también decidimos que los medios jujeños no podrán televisar la primera final”, le dijo Ramón a LA_GACETA, dejando en claro que cuando este domingo, cuando el “Rojo” sea local, los medios tucumanos podrán trabajar con normalidad. “Acá en Tucumán van a poder venir siempre, con prioridad para los que nos cubren habitualmente. Van a poder trabajar sin ningún problema. Además, vamos a trabajar para que allá también puedan tener una buena cobertura, aunque sin televisación”.