Por qué no se recomienda mezclar café con pastillas anticonceptivas, según expertos

Uno de los métodos más utilizados para prevenir embarazos no deseados. ¿Cuál es el principal riesgo si la ingerimos muy cerca de tomar la infusión?

Hace 2 Hs

Uno de los métodos más utilizados por las mujeres para evitar embarazos no deseados son las pastillas anticonceptivas. Estas deben ser ingeridas una vez por día y los especialistas remarcan la importancia de tener cuidado si se hace a pocos minutos de haber ingerido café.

De acuerdo con información de la asociación Salud y Fármacos, si sos amante del café pero estás tomando este tipo de medicamentos, debes dejar de hacerlo ya que pueden tener contraindicaciones o la infusión puede afectar su desempeño.

Los efectos de los anticonceptivos y el café

Los ejemplos de medicamentos anticonceptivos incluyen etinilestradiol y levonorgestrel, noretindrona y otros. Las píldoras anticonceptivas pueden evitar que el cuerpo metabolice la cafeína tan rápido como lo haría normalmente. Como resultado, tomar píldoras anticonceptivas con café puede provocar nerviosismo, dolores de cabeza, ritmo cardíaco acelerado y otros efectos secundarios.

Además de los anticonceptivos, otros medicamentos como el salbutamol (usado para tratar el asma), y que uno de sus efectos secundarios es que puede llegar a llegar a provocar taquicardia, combinado con café eleva la frecuencia cardiaca y puede provocar un sobreesfuerzo en el corazón. Por suerte después de una hora de tomar el medicamento ya no existe una afectación por lo que puedes tomar tu taza después de ese tiempo sin riesgo.

Por último, la efedrina -que se incluye en descongestionantes y como broncodilatador para tratar problemas respiratorios-  también es señalada como peligrosa si se la combina con café. De acuerdo con información de Clínica Mayo desaconsejan mezclarlos, porque el consumo de ambos puede producir presión arterial alta, ataques cardíacos, derrames cerebrales o convulsiones.

Comentarios