YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska

En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Nueva York, los fondos Petersen y Eton Park avanzan con una nueva estrategia para presionar al Estado argentino. Este jueves presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska con el objetivo de que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada por presuntas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte.