Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

Sorpresa en La Ciudadela. El mercado de pases de San Martín se define lejos de los flashes, en un ritmo intenso de llamados, reuniones y evaluaciones que no se detienen. En ese ida y vuelta permanente, hubo un nombre de un delantero que empezó a repetirse en la mesa chica de la CD hasta transformarse en una opción firme: Lucas Gamba.