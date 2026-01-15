Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

Sorpresa en La Ciudadela. El mercado de pases de San Martín se define lejos de los flashes, en un ritmo intenso de llamados, reuniones y evaluaciones que no se detienen. En ese ida y vuelta permanente, hubo un nombre de un delantero que empezó a repetirse en la mesa chica de la CD hasta transformarse en una opción firme: Lucas Gamba.
La negociación no fue casual ni improvisada. Surgió en medio de charlas constantes en Bolívar y Pellegrini, en las que la dirigencia analizó la necesidad de reforzar el ataque con experiencia, jerarquía y conocimiento del juego. En ese contexto, el apellido Gamba fue ganando peso hasta posicionarse como una de las prioridades.
El mediapunta viene de jugar en Unión, su último club, donde mantuvo continuidad y protagonismo. En el Apertura disputó 12 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias, mientras que en el Clausura sumó otros 12 encuentros, ratificando su vigencia dentro del plantel.
Los números de su carrera respaldan el interés de San Martín. Gamba acumula 380 partidos oficiales, con 63 goles y 51 asistencias, una producción que lo identifica como un atacante con recorrido y aporte constante. Si bien puede moverse como extremo o segundo delantero, también jugó como referencia de área. Además, puede posicionarse unos metros más atrás en el campo para ser parte de la generación de juego.
Su trayectoria incluye pasos por clubes de peso y contextos diversos. Comenzó su carrera en Deportivo Maipú, y luego vistió las camisetas de Rosario Central, Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Liga de Quito, además de su reciente etapa en Unión. Un recorrido que le aportó experiencia en distintas categorías, torneos y exigencias competitivas.
Su paso por la Primera Nacional
Dentro de ese camino también figura Independiente Rivadavia de Mendoza, en donde tuvo dos etapas: una en 2010 y otra en 2014. En total disputó 18 partidos y marcó dos goles, sumando rodaje y continuidad en momentos distintos de su carrera.
Más allá de las estadísticas, en San Martín subrayan su perfil competitivo, su lectura de juego y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos. La dirigencia entiende que sumar un futbolista de esta experiencia puede marcar diferencias en una temporada larga y exigente, en la que el oficio suele pesar tanto como el talento.