Impacto en el mundo del rugby: los All Blacks se quedaron sin entrenador a menos de dos años del Mundial

Los números, por sí solos, no explican la ruptura. Algunas derrotas marcaron el pulso de su ciclo: el 43-10 ante Sudáfrica, la peor caída en la historia de los All Blacks; el 33-19 frente a Inglaterra, sin reacción en uno de los últimos partidos; y dos golpes ante Los Pumas, en Wellington en 2024 y en Vélez en 2025. En un contexto de recambio generacional, el equipo nunca logró la profundidad ni la regularidad necesarias para volver a ser dominante.