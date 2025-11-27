Un ex All Black elogió a Los Pumas: “Argentina es el mejor equipo del año”

El exwing también destacó el mérito del crecimiento argentino teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla el rugby nacional. “Creo que son un equipo increíble considerando los recursos que tienen. Están fuera del Super Rugby y ahora sus jugadores juegan en Francia. Aun así, siguen entre los cuatro mejores equipos del mundo”, aseguró Kirwan, resaltando las dificultades estructurales que enfrenta Argentina para competir al más alto nivel.