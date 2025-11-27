Un ex All Black elogió a Los Pumas: “Argentina es el mejor equipo del año”

El reconocimiento internacional hacia Los Pumas sigue creciendo, y esta vez llegó desde una de las voces más respetadas del rugby mundial. John Kirwan, histórico exjugador de los All Blacks y analista internacional, volvió a elogiar con contundencia el rendimiento del seleccionado argentino durante 2025, al que calificó directamente como “el mejor equipo del año”.
En una nueva edición del podcast Rivals, Kirwan analizó la evolución del conjunto dirigido por Felipe Contepomi y se mostró impresionado por el salto de calidad exhibido en los últimos meses. “Argentina es el mejor equipo del año porque creo que tienen un juego ofensivo increíble. Han vencido a todos”, afirmó el neozelandés, campeón del mundo en 1987.
El exwing también destacó el mérito del crecimiento argentino teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla el rugby nacional. “Creo que son un equipo increíble considerando los recursos que tienen. Están fuera del Super Rugby y ahora sus jugadores juegan en Francia. Aun así, siguen entre los cuatro mejores equipos del mundo”, aseguró Kirwan, resaltando las dificultades estructurales que enfrenta Argentina para competir al más alto nivel.
Para el analista, la principal virtud del seleccionado albiceleste está en su identidad ofensiva: “Mantienen grandes jugadores y su ataque es de los mejores del mundo”, agregó.
No es la primera vez que Kirwan elogia públicamente a Los Pumas. Tras el cierre del Rugby Championship 2025, ya había manifestado su admiración: “Este equipo argentino es realmente bueno y muy orgulloso. Algunas de sus jugadas de ataque son absolutamente increíbles”.
¿Quién es John Kirwan, el ex All Black que elogió a Los Pumas?
John Kirwan es una de las grandes leyendas del rugby neozelandés. Se desempeñaba como wing y fue una figura clave en los All Blacks durante la década de 1980 y principios de los 90.
Kirwan jugó las dos primeras Copas Mundiales de la historia del rugby y formó parte del seleccionado maorí que se consagró campeón del mundo en Nueva Zelanda 1987. Su impacto y legado lo llevaron a ser incorporado en 2014 al Salón de la Fama de World Rugby, uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte.