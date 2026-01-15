Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

El Santoral de la Iglesia Católica es el lugar en el que se reúnen a todos los Santos y Santas, pero también contiene el calendario que establece qué día se le da un reconocimiento a cada uno de los allí incluidos. En el caso de hoy, 15 de enero, San Mauro de Anjou es uno de los elegidos.
¿Quién fue San Mauro de Anjou?
Nació en Roma en el año 511 y fue educado desde su adolescencia por San Benito, llegando a ingresar en su Orden Benedictina, donde llega a ser Abad. A este santo se le atribuyen curaciones milagrosas. Su estilo de vida en penitencia inspiró a numerosos monjes a fundar en siglo XVII la Congregación de San Mauro, famosa por el alto nivel de erudición de sus integrantes.
El Arcipreste de Santa Justa en Toledo afirmó que en el 1130 ya se celebraba su memoria en Almendral, localidad de España. Sus reliquias fueron trasladadas a la Catedral por el Obispo benedictino de Badajoz D. Fray José de la Zerda en 1643.
La guerra con Portugal, que comenzó el 1640, obligó a dicho traslado por motivos de seguridad. El 8 de abril de 1668 ordena al cabildo entregar el cuerpo de San Mauro a la villa de Almendral. La entrega la hacen el 29 del mismo mes.
Santoral para la iglesia católica
Los creyentes de todo el mundo tienen la oportunidad de celebrar y expresar su gratitud y respeto por aquellos que les precedieron. El día que le corresponde a cada Santo, Beato o advocación de la Virgen se encuentra en el Santoral.
Este es un sistema desarrollado por la Iglesia Católica para honrar a los santos y beatos cristianos que han destacado lo largo de todo el año. Es una fuente de inspiración y alimento espiritual con el que se pretende reforzar valores cristianos como la fe y la caridad.
Otros santos que se celebran el 15 de enero
Santa Raquel
San Ableberto
San Arnoldo Janssen
San Arsenio eremita
San Bonito
San Francisco Fernández de Capillas
Santa Ita
San Juan Calibita
San Malardo
San Probo
Santa Secundina
Santa Tarsicia
Beato Ángel eremita
Beato Jacobo limosnero
Beato Luis Variara
Beato Nicolás Gross
Beato Pedro de Castalnau
Beato Romedio