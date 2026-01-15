Cómo prevenir accidentes domésticos con niños

“El problema es todo objeto pequeño y redondo”, explicó Díaz, y agregó: “estos elementos se atascan fácilmente en la vía respiratoria y pueden generar una obstrucción completa, incluso aunque parezcan inofensivos”. Según detalló el especialista, entrevistado por LG Play, alimentos como uvas, tomates cherry, frutos secos o pequeñas golosinas representan un riesgo elevado, especialmente en niños pequeños. “Por su forma y tamaño, quedan trabados en la vía aérea y muchas veces la tos no alcanza para expulsarlos”, advirtió. Deben ofrecerse de manera segura. “Las uvas y los tomates cherry siempre deben cortarse en cuartos o en tiras. Nunca enteros”, indicó. En el caso de los frutos secos, recomendó molerlos y mezclarlos en otras preparaciones.