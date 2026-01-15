La tecnología en la escuela: el 66% de los alumnos de la Argentina usa la IA para estudiar

Repercusiones al informe sobre uso de IA

Expertos opinaron sobre el informe elaborado por Argentinos por la Educación e investigadores del MIT (Ver: “El 66% de los alumnos...”). “Enfrentamos una crisis de validación: si una IA puede obtener una calificación en lugar de un estudiante, esa nota ya no certifica aprendizaje”, advierte Diego López Yse, fundador de Eleva y docente e investigador en IA (UTN). “Este informe constituye un aporte clave para el debate educativo actual en la Argentina, al ofrecer evidencia clara y un marco conceptual sólido sobre el impacto de la IA en la educación. La IA ya está siendo usada masivamente por alumnos y docentes, aun cuando el sistema educativo no definió de manera explícita cómo acompañar ese proceso”, dijo Emiliano Pereiro, de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Ceibal), de Uruguay.